Мбаппе и Кейн постоят в сторонке. Кто станет лучшим бомбардиром Евро-2024?

Оборонительный тренд преобладает на Евро-2024, и лидерство грузина Микаутадзе в гонке бомбардиров совсем не удивительно, но его обойдёт звезда Германии.

Завершился групповой этап Евро-2024, который выявил не слишком радующую болельщиков тенденцию. Большинство топ-сборных, которые обладают звёздными исполнителями в линии атаки, выбрали крайне осторожную, если не трусливую оборонительную схему. У Франции и Англии этот тренд наиболее явный — всего по два гола на счету каждой из команд по итогу трёх матчей группового этапа.

Таким образом, список лучших бомбардиров Евро-2024 возглавил не Килиан Мбаппе, Гарри Кейн или Криштиану Роналду. С тремя забитыми мячами на первой строчке рейтинга форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Есть ли у 23-летнего форварда реальные шансы получить престижный приз или звёзды очнутся ото сна в плей-офф?

Грузия диктует моду

Грузия оказалась дебютантом на Евро-2024, но совсем не робкого десятка. Получив в первом матче урок от Турции (1:3), подопечные Вилли Саньоля сбросили психологический груз и заиграли бесшабашно, отринув страх поражения.

Грузии удалось сыграть вничью с Чехией (1:1), а затем и вовсе сотворить сенсацию, победив Португалию (2:0). Огромный вклад в успех сборной внёс Жорж Микаутадзе.

Только вряд ли у нападающего есть шанс пополнить актив: соперником Грузии в матче 1/8 финала оказалась мощная и безупречная в обороне Испания, которая не пропустила пока не Евро-2024 ни одного мяча. Победа Жоржа Микаутадзе в гонке за звание лучшего бомбардира Евро-2024 оценивается коэффициентом 15.0.

Саутгейт заморозил Кейна

Ультраоборонительная схема игры наставника англичан вызывает у болельщиков и зрителей уже не просто скуку, а раздражение. Сборная Англии, состоящая сплошь из звёзд АПЛ, во главе с лучшим бомбардиром Бундеслиги минувшего сезона Гарри Кейном забила на групповом этапе всего два мяча.

При этом форвард «Баварии» исхитрился забить гол и остаётся в числе фаворитов гонки за звание лучшего бомбардира Евро-2024. Сделать ставку на победу Гарри Кейна можно с коэффициентом 8.00. Англии вполне по силам повторить свой путь до финала турнира, но, с учётом стиля Саутгейта, проявить себя нападающему будет сложно.

Мбаппе не узнать в маске

Со схожей проблемой столкнулась Франция. Дидье Дешам кардинально изменил схему в пользу надёжной оборонительной игры. С огромным трудом «трёхцветные» создавали опасные моменты и вымучили всего два забитых мяча на групповом этапе: автогол и реализованный Килианом Мбаппе 11-метровый.

Существует небольшая вероятность, при которой Дешам откажется от схемы, но у Мбаппе возникли проблемы — из-за травмы носа форвард мадридского «Реала» вынужден играть в маске. Можно рискнуть и поставить на то, что именно Мбаппе станет лучшим бомбардиром за 7.50. По крайней мере у букмекеров он фаворит.

Нагельсман доверяет Мусиале

С коэффициентом 10.0 можно сделать ставку на победу в гонке за титулом лучшего бомбардира Евро-2024 Джамала Мусиалы из сборной Германии, который забил два мяча. Германия едва ли не единственная из топ-сборных придерживается открытой атакующей игры, в которой хавбеку мюнхенской «Баварии» доверена особая роль.

Он часто выходит на ударную позицию, а присутствие в полузащите Тони Крооса позволяет молодому таланту рассчитывать на своевременную и удобную передачу. Ветеран в полном порядке и проводит свой последний в карьере игрока ЧЕ с особым настроем.

Прогноз

Мы предполагаем, что у Джамала Мусиалы есть отличные шансы опередить звёздных конкурентов и выиграть престижный титул лучшего бомбардира. Германия играет в более открытом стиле и вполне способна дойти до финала, а значит, у талантливого хавбека впереди ещё минимум четыре матча.

Ставка: Джамал Мусиала выиграет титул лучшего бомбардира за 10.0.