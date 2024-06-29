Экспресс на Евро-2024: проблемная Италия и наглая Дания

Сегодня стартует 1/8 финала Евро-2024. Наверняка нас ожидает много интересного. Быть может, произойдёт несколько сенсаций. Всё-таки на протяжении группового этапа многие фавориты показали вялый футбол. На 29 июня запланированы две встречи, из которых мы собрали экспресс с коэффициентом 4.56.

Прогноз на матч Швейцария — Италия

Групповой этап швейцарцы завершили без поражений. Они победили неуступчивых венгров (3:1), сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). Группа подопечным Мурата Якина досталась непростой, но они вышли в плей-офф с высоко поднятой головой, заставив болельщиков гордиться.

«Красные крестоносцы» продемонстрировали очень слаженный красивый командный футбол. Приятное впечатление после себя оставили многолетние лидеры сборной — Шердан Шакири и Гранит Джака. Их влияние на игру и атмосферу в раздевалке трудно переоценить.

Сборная Италии с трудом и не без везения миновала как квалификацию на Евро-2024, так и групповой этап. Они победили Албанию (2:1), пропустив самый ранний гол в истории чемпионатов Европы, сыграли вничью с Хорватией (1:1) и проиграли Испании (0:1). Также стоит выделить ничью в матче отбора с Украиной (0:0).

Неудовлетворительные результаты и проблемы в игре выводят Спаллетти из себя. После ничьей с Украиной он заявил, что в сборной есть кто-то, кто выворачивает наружу внутреннюю кухню. Похоже, у «лазурной команды» большие проблемы с настроем. А может быть, дело в физической готовности?

Сборная Швейцарии очень хорошо организованна и собранна. Она может стать одним из главных открытий Евро-2024. Италия переживает непростые времена. У неё наблюдаются неуверенность, пассивность, а также имеет место быть подавленная атмосфера в раздевалке. Вряд ли в таком виде «лазурная команда» сможет обыграть «красных крестоносцев». Поставить на проход швейцарцев можно за 2.17.

Прогноз на матч Германия — Дания

Германия удержала итоговое первое место в группе А Евро-2024. Начала бундестим с двух уверенных побед в матчах с Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а в заключительной встрече со Швейцарией (1:1) впервые на турнире столкнулась со сложностями. Игра сразу пошла не по сценарию Нагельсмана. «Красные крестоносцы» забрали инициативу, провели несколько острых комбинаций и открыли счёт. Только благодаря Фюллькругу, вышедшему на замену, удалось вырвать ничью.

Дания во время группового этапа завершила три матча вничью — со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0). Есть некоторые проблемы с реализацией моментов, потому что в каждой из этих встреч «алая гвардия» лидировала по нанесённым ударам. Даже с англичанами команда наиграла на победу, нанеся 16 ударов, из которых семь пришлись в створ. Поэтому у немцев будет непростой соперник.

Мы предлагаем в этой встрече ставку на «обе забьют» с коэффициентом 2.10. Всё-таки на групповом этапе у «алой гвардии» были обороняющиеся соперники, а вот немцев продавить можно. Но и ответ не заставит себя долго ждать.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: проход Швейцарии в матче с Италией за 2.17.

Ставка 2: обе забьют в игре Германия — Дания за 2.10.

Общий коэффициент: 2.17 Х 2.10 = 4.56.