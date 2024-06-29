Аргентина — Перу. Мартинес без проблем подменит Месси

30 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Перу. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.52. Успех перуанцев оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Перу 30 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Аргентина — Перу не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол перуанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Перу (30.06.2024)

Наступила пора плей-офф Евро-2024. Кубок Америки идёт по пятам. 30 июня состоятся два матча 3-го тура группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Хард Рок» встретятся Аргентина и Перу. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Сборная Аргентины досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, победив Канаду (2:0) и Чили (1:0). Омрачает событие только одно происшествие. У Лионеля Месси возникли проблемы со здоровьем. Он провёл все 90 минут во встрече с чилийцами, но после признался в недомогании.

Как утверждают источники, он сыграет в матче 1/4 финала турнира, но предстоящую игру пропустит. Не ударят ли бело-голубые в грязь лицом без обладателя восьми «Золотых мячей»? В последних 12 встречах за сборную он забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

У сборной Аргентины отличная глубина состава. Полно звёздных игроков, обладающих лидерскими качествами. Способны повести за собой национальную команду Лаутаро Мартинес, нестареющий Анхель Ди Мария или, к примеру, Алексис Мак Аллистер.

Без Месси будет сложнее, но бело-голубые не должны расклеиться. Лионель Скалони проделал очень большую и качественную работу по созданию команды-чемпиона. У неё сформировался универсальный стиль, на регулярной основе приносящий отличные результаты.

Бело-голубые проиграли только 2 из 59 последних матчей, включая товарищеские. Впечатляет трепетность, с которой Скалони относится к игре в обороне. Ни разу за этот период времени в основное время его подопечные не пропускали больше двух мячей за матч.

Специалист не покладая рук работает над тем, чтобы довести этот аспект до идеала. 13 из 16 последних матчей, учитывая товарищеские, подопечные Скалони выиграли всухую. До совершенства осталось совсем немного.

Сборная Перу придерживается схожей стратегии. Только отдачи в виде хороших результатов получает гораздо меньше. Бело-красные не выиграли ни одного из восьми последних официальных матчей. Вничью сыграли с Парагваем (0:0), Венесуэлой (1:1) и Чили (0:0).

Беда сборной Перу заключается в дефиците ресурсов, который вытекает из низкого уровня развития футбола в стране. На умеющих развивать атаки полузащитников и техничных нападающих, обладающих голевым чутьём, она не богата.

Возможно, при другом тренере сборная Перу раскрылась бы с другой, более интересной, стороны. Неразгромные поражения в матчах с Бразилией (0:1) и как раз с Аргентиной (0:2) в квалификации на ЧМ-2026, можно считать успехом, учитывая очень ограниченные возможности бело-красных, но что дальше?

У сборной Перу есть только крепкая защита, а больше ничего. Ни канадцам, ни чилийцам на Кубке Америки она забить не сумела. Будет самым настоящим чудом, если бело-красные забьют Аргентине. 1Х + ТМ 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.87.

Рассчитывать на большое количество забитых мячей определённо не стоит. У бело-голубых не лучшим образом обстоят дела с результативностью. В связи с травмой Лионеля Месси непременно возникнут дополнительные трудности. Вполне вероятно, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой аргентинцев с минимальным перевесом.

Поражение бело-голубых крайне маловероятно. Да, у перуанцев мотивации будет поболее, однако разница в классе слишком велика. Для подопечных Скалони это хорошая подготовка к уходу Месси. Ранее он заявлял, что текущий розыгрыш Кубка Америки станет последним в его карьере.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Перу 30 июня 2024 года

С высокой долей вероятности забитых мячей не будет совсем. У обеих сборных отменно отлажена игра в обороне. В победу Аргентины верится больше. У неё совсем другой класс игроков и намного лучше результаты. Не будь у Месси недомогания, в победе бело-голубых не было бы никаких сомнений. Так как он на травме, лучше выбрать менее рискованный вариант.

Ставка: Аргентина не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.