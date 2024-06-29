Канада — Чили. Браво и Санчес — билет Гареки в плей-офф

30 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Канада — Чили. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «красную команду»: поставить на победу чилийцев можно с коэффициентом 2.16. Успех канадцев оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Канада — Чили 30 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Канада — Чили не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют канадцы, сыграет коэффициент 1.55. Гол чилийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Канада — Чили (30.06.2024)

Наступила пора плей-офф Евро-2024. Кубок Америки идёт по пятам. 30 июня состоятся две встречи 3-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Эксплория» в Орландо встретятся Канада и Чили. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Для сборной Канады расклад в турнирной таблице вполне комфортен. Ей может хватить ничьей в предстоящем матче для получения путёвки в плей-офф. Ранее «красные» уступили Аргентине (0:2) и не без везения победили Перу (1:0).

Ключевым эпизодом последней встречи стала красная карточка, которую схлопотал ведущий защитник сборной Перу Мигель Араухо. Через 15 минут после этого канадцы забили. Не будь у них численного преимущества, игра могла бы принять совершенно другой оборот и закончиться иначе.

До удаления перуанцы были лучше. Они опаснее атаковали и нанести больше ударов, в частности в створ. Для канадцев победа стала лишь третьей в последних девяти матчах, включая товарищеские. Ещё они каким-то чудом зацепились за ничью с Францией (0:0).

На текущем этапе Канада не видится командой, которая заслуживает выхода из группы. Она показывает ничем не примечательный футбол. Лидер сборной Альфонсо Дэвис играет посредственно, не ведёт за собой и не делает результата. С такими данными в плей-офф делать нечего.

Сборная Чили, круто прибавившая после назначения Рикардо Гареки, совсем другое дело. Опытный аргентинский специалист улучшил ряд компонентов и рисунок футбола «красной команды», нашёл оптимальное сочетание для основного костяка, воодушевил футболистов.

В недавних товарищеских матчах чилийцы показали, из какого теста слеплены. Они разгромили Албанию (3:0) и Парагвай (3:0), а также навязали борьбу Франции (2:3). В Кубке Америки «красная команда» сыграла вничью с Перу (0:0) и уступила Аргентине (0:1).

Подопечные Гареки смотрелись в разы сильнее перуанцев, но те оборонялись слишком компактно. Во встрече с аргентинцами творил что-то невероятное Клаудио Браво. 41-летний вратарь, когда-то выступавший за «Манчестер Сити», совершил шесть сейвов. Несколько раз он по-настоящему выручил национальную команду.

Не стареет не только Клаудио Браво, но и Алексис Санчес. Ветераны показывают уровень и вдохновляют молодёжь своим примером. В том числе нападающего ЦСКА Виктора Давилу. В трёх ранее упомянутых контрольных встречах он забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Пора бы открыть счёт голам в Кубке Америки.

Поставить на победу чилийцев в грядущей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Развитие сборных находится на разных полюсах. Чилийцы начали прогрессировать и показывать зрелый футбол при Гареке, в то время как канадцы полагаются больше на характер и везение.

Демонстративны встречи чилийцев и канадцев со сборной Перу. Они наглядно показывают разницу в слаженности и футбольном мышлении. «Красные» по этим параметрам сильно уступают подопечным Гареки. Их игра в большинстве своём выглядит безыдейной.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Канада — Чили 30 июня 2024 года

В турнирной таблице канадцы впереди. По всем остальным параметрам — в отстающих. Пять поражений в девяти последних матчах по их игре — это ещё очень даже неплохой результат. Сборная Чили ушла гораздо дальше. Гареке нужно только улучшить цепкость за результат. Многолетние лидеры и талантливая молодёжь сделают всё остальное.

Ставка: победа Чили за 2.16.