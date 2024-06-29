Алекс Перейра — Иржи Прохазка. Даже болельщикам Макгрегора понравится

Многие скупали билеты и ждали турнир из-за возвращения Конора. Но этот чемпионский бой не оставит никого равнодушным.

В ночь с 29 на 30 июня 2024 года в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 303. В одном из поединков Алекс Перейра подерётся с Иржи Прохазкой. Начало события — не ранее 7:00 мск.

Где смотреть бой Перейра — Прохазка онлайн бесплатно

Официальную трансляцию поединка Алекс Перейра — Иржи Прохазка можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Алекс Перейра — Иржи Прохазка

Букмекеры выделяют фаворитом Алекса Перейру. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.68, а на успех Иржи Прохазки — за 2.19. Если будет ничья — сыграет коэффициент 50.0.

Прогноз на бой Алекс Перейра — Иржи Прохазка (30.06.2024)

В ночь с 29 на 30 июня пройдёт турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США). По такому случаю промоушен собрал мощный кард. Возглавить UFC 303 должен был поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Из-за травмы ирландца бой перенесён. Организации пришлось сделать главным событием реванш между действующим и бывшим чемпионами организации в полутяжёлом весе — Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

В минувшем году Алекс Перейра стал чемпионом UFC, победив Иржи Прохазку. А ведь у чеха были реальные шансы завершить бой в свою пользу. Он контролировал ход поединка, позволяя сопернику лишь пробивать лоу-кики и набирать редкие очки в разменах.

Сам Прохазка сделал акцент на борьбу. Он в первом раунде чисто и чётко провёл тейкдаун. Перейра явно стал сдавать в кардио и, будь Иржи более тактически гибким, додавил бы бразильца. Но близкое предчувствие победы сыграло с ним злую шутку. В одной из атак Алекс очень крепко попал по провалившемуся сопернику. Нескольких акцентированных ударов оказалось достаточно для технического нокаута.

Затем бразилец отстоял свой титул, победив в первом раунде неистового Джамала Хилла. Опять сработало умение Перейры выбрать момент для атаки. Едва на секунду утратил контроль и потерял концентрацию соперник, как Алекс точно пробил в голову, а затем серией ударов добил его, полностью оправдав прозвище Каменная рука.

Судя по информации источников, Перейра хорошо провёл свой лагерь. 7 июля бразилец отпразднует свой 37-й день рождения, но его форма может вызвать зависть у гораздо более молодых бойцов. Тем не менее Алекс чувствует, что его время уходит, и тщательно готовит себя к бою, рассчитывая удосрочить чеха.

Прохазка не сломался после неудачного боя с Перейрой и быстро вернулся к тренировкам. Его психологическая устойчивость не вызывает вопросов, но сила удара стала заметно меньше.

В бою с Александаром Ракичем он хорошо выбирал момент для удара, завалил соперника в партер, но добивал потерявшего концентрацию серба слишком долго. Возможно, что дело в травме плеча, которая преследует чеха в последнее время.

Несмотря на то что базой для Прохазки является тайский бокс, он неплохо подготовлен для борьбы. В стойке Иржи чувствует себя уверенно, но иногда его подводит самообладание.

На что ставить?

Алекс Перейра постарается провести бой по сценарию прошлогоднего поединка. Он будет выжидать ошибки горячего чеха, контролируя ситуацию и чётко держа дистанцию. Если бразилец сумеет подготовить себя к затяжному бою, что вполне вероятно, Прохазка начнёт форсировать ситуацию, и тут проявит себя Каменная рука.

Для победы Перейре нужен всего один момент. Он вполне способен вложиться в один удар. Хотя он не нокаутёр, но добивает соперника довольно уверенно. Нет сильного удара и у Прохазки. Поставим, что победит Алекс нокаутом с коэффициентомом 1.98.

Ставка: победа Алекса Перейры нокаутом за 1.98.