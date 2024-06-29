Битва экс-тренеров «Спартака» и «Зенита». Чего ждать на Евро-2024 сегодня

0 из четырёх – так закончился последний день группового этапа Евро для рубрики. Поздравления всем, кто зарядил на обратки. Оба экспресса Владимира Прокофьева пролетели – Украина не рискнула атаковать в дебюте встречи, Словакия с Румынией рубились на совесть, Чехии всё испортило удаление, а Португалия неожиданно проиграла Грузии.
В банке стало 75 400 фишек.
Напомним правила челленджа:
- условный банк – 100 000 фишек;
- номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
- прогнозы на все матчи Евро.
СТАВКА №1
Матч: Швейцария – Италия.
Ставка: гол Швейцарии за 1.55.
Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 1650 фишек).
Швейцария – одно из приятных впечатлений группового этапа. Команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина набрала пять очков, выдала достойную ничью с Германией и вышла в плей-офф со второго места.
Ставлю на очередной гол Швейцарии за 1.55. Да, кэф невысокий, но выбор выглядит максимально надёжно. В 1-м туре парни Якина отгрузили трёшку Венгрии, затем огорчили по разу Шотландию и Германию.
Отмечу, что Швейцария забивала без автоголов и пенальти – тут не списать на везение или стечение обстоятельств. Насколько сложно будет пробить итальянскую оборону? У экс-рулевого «Зенита» Лучано Спаллетти слабая защита, что подтверждают восторженные отзывы об игре Доннаруммы.
Италия пропускает в каждом матче текущего Евро – даже от Албании. Все соперники Спаллетти отличались первыми, а связка Калафьори – Бастони хороша подключениями в атаку, но никак не надёжностью сзади. Тем более что первый пропустит матч из-за дисквалификации.
В прошлом очном матче Швейцария сыграла с Италией вничью 1:1, а в предстоящей встрече может пройти более статусную сборную. Маленький бонус в пользу команды Якина – фора в виде лишнего дня отдыха.
СТАВКА №2
Матч: Германия – Дания.
Ставка: тотал больше 9.5 угловых за 1.85.
Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2550 фишек).
Германия – явный фаворит 1/8 финала с Данией. Но брать классическую П1 рискованно. Немцы испытали трудности со Швейцарией, а Эриксен с партнёрами умеют терпеть, разрушать и создавать максимум неудобств топовым сборным.
Две прошлых товарищеских встречи между Германией и Данией завершились вничью, в группе на Евро скандинавы не проигрывают. Поэтому предлагаю присмотреться к угловым – тотал больше 9.5 за 1.85 смотрится любопытно.
Обе команды были и в статусе догоняющих в своих матчах, и в роли лидеров. Но одно оставалось неизменным – большое количество стандартов. За весь групповой этап немцы в сумме подали 25 угловых (по 8,3 в среднем за встречу), а датчане исполнили 21 корнер (по семь за игру).
Вряд ли мы увидим ожидаемые по статистике 15 угловых, но хотя бы десяток должны. Германия любит контроль, владение и фланговые прорывы с дриблингом техничных исполнителей. Дания играет в более вертикальный футбол с навесами на форвардов и эпизодическими подключениями крайних защитников.
Даже по игровой философии всё говорит в пользу большого количества стандартов. Надеюсь, тренеры обойдутся без резкой смены стиля.
Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 69 400 фишек.
Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.
Пишите комментарии:
- мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
- прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор