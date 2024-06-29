Дуэль Якина со Спаллетти и море стандартов в матче Германия — Дания.

Битва экс-тренеров «Спартака» и «Зенита». Чего ждать на Евро-2024 сегодня

0 из четырёх – так закончился последний день группового этапа Евро для рубрики. Поздравления всем, кто зарядил на обратки. Оба экспресса Владимира Прокофьева пролетели – Украина не рискнула атаковать в дебюте встречи, Словакия с Румынией рубились на совесть, Чехии всё испортило удаление, а Португалия неожиданно проиграла Грузии.

В банке стало 75 400 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Швейцария – Италия.

Ставка: гол Швейцарии за 1.55.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 1650 фишек).

Швейцария – одно из приятных впечатлений группового этапа. Команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина набрала пять очков, выдала достойную ничью с Германией и вышла в плей-офф со второго места.

Ставлю на очередной гол Швейцарии за 1.55. Да, кэф невысокий, но выбор выглядит максимально надёжно. В 1-м туре парни Якина отгрузили трёшку Венгрии, затем огорчили по разу Шотландию и Германию.

Отмечу, что Швейцария забивала без автоголов и пенальти – тут не списать на везение или стечение обстоятельств. Насколько сложно будет пробить итальянскую оборону? У экс-рулевого «Зенита» Лучано Спаллетти слабая защита, что подтверждают восторженные отзывы об игре Доннаруммы.

Италия пропускает в каждом матче текущего Евро – даже от Албании. Все соперники Спаллетти отличались первыми, а связка Калафьори – Бастони хороша подключениями в атаку, но никак не надёжностью сзади. Тем более что первый пропустит матч из-за дисквалификации.

В прошлом очном матче Швейцария сыграла с Италией вничью 1:1, а в предстоящей встрече может пройти более статусную сборную. Маленький бонус в пользу команды Якина – фора в виде лишнего дня отдыха.

СТАВКА №2

Матч: Германия – Дания.

Ставка: тотал больше 9.5 угловых за 1.85.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2550 фишек).

Германия – явный фаворит 1/8 финала с Данией. Но брать классическую П1 рискованно. Немцы испытали трудности со Швейцарией, а Эриксен с партнёрами умеют терпеть, разрушать и создавать максимум неудобств топовым сборным.

Две прошлых товарищеских встречи между Германией и Данией завершились вничью, в группе на Евро скандинавы не проигрывают. Поэтому предлагаю присмотреться к угловым – тотал больше 9.5 за 1.85 смотрится любопытно.

Обе команды были и в статусе догоняющих в своих матчах, и в роли лидеров. Но одно оставалось неизменным – большое количество стандартов. За весь групповой этап немцы в сумме подали 25 угловых (по 8,3 в среднем за встречу), а датчане исполнили 21 корнер (по семь за игру).

Вряд ли мы увидим ожидаемые по статистике 15 угловых, но хотя бы десяток должны. Германия любит контроль, владение и фланговые прорывы с дриблингом техничных исполнителей. Дания играет в более вертикальный футбол с навесами на форвардов и эпизодическими подключениями крайних защитников.

Даже по игровой философии всё говорит в пользу большого количества стандартов. Надеюсь, тренеры обойдутся без резкой смены стиля.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 69 400 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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