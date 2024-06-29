Англия — Словакия. Саутгейт неправильно использует Кейна и Беллингема

30 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.45. Успех словаков оценён в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Англия — Словакия 30 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Англия — Словакия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.13. Гол словаков доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия (30.06.2024)

Начинается самое интересное — плей-офф Евро-2024. 30 июня состоятся две встречи 1/8 финала. В самой ранней из них на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене померяются силами Англия и Словакия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сборная Англии вышла в плей-офф под звук падающих на газон пластмассовых стаканчиков, которые бросали её же фанаты. Болельщики не удовлетворены показываемым национальной командой скучным футболом. Учитывая её возможности и ресурсы, такую игру можно назвать трусливой.

К Гарету Саутгейту накопилось множество вопросов и критики, но поставленную задачу он выполнил. Что будет дальше? Тренер продолжит убивать нервные клетки поклонников вялой размеренной игрой, продвигаясь к медалям Евро-2024? Впрочем, а есть ли у него выбор?

Вопрос не в защиту Саутгейта. Будь на его месте другой тренер, вариантов для решения проблем было бы больше. Гарет — сторонник прагматичного осторожного футбола. Даже если у него есть возможность поставить красивую остроатакующую доминирующую игру, предпочтение будет отдано остожному стилю.

Поэтому установивший по ходу сезона ряд рекордов Бундеслиги Гарри Кейн и претендующий на получение «Золотого мяча» Джуд Беллингем не могут показать своих лучших качеств. Складывается ощущение, что лидеры сборной играют вполсилы. Саутгейт не использует полноценно их таланты и сильные стороны.

Наставник сконцентрирован на обороне и результатах. Ему очень не хватает подспорья пропускающего Евро из-за повреждения Гарри Магуайра. Если кто-то ещё из ведущих защитников получит травму или схлопочет дисквалификацию, даже страшно представить, что будет с «тремя львами». Это не оправдывает, но объясняет осторожность Саутгейта.

Шансы словаков обыграть Англию становятся немного выше. Они могут хорошо подготовиться к серии пенальти. Главное — дотянуть до неё, а дальше уже дело техники. Всё ведёт к тому, что зрелища в предстоящем матче мы не получим.

У «словацких соколов» запас крепости в обороне имеется. На групповом этапе Евро-2024 подопечные Франческо Кальцоны его показали, сенсационно победив Бельгию (1:0). Только вот после этого они уступили Украине (1:2) и сыграли вничью с Румынией (1:1).

Кальцона заслуживает похвалы за старания и прогресс, которого достигли словаки под его руководством. Эпизодами на групповом этапе Евро-2024 они смотрелись как топовая сборная, способная навязать борьбу практически любому сопернику.

Проблема в том, что держать соответствующий темп способны далеко не все футболисты Словакии. Кроме Мартина Дубравки, Милана Шкриньяра и Станислава Лоботки, известных игроков, выступающих за топовые клубы Европы, в её составе нет.

Заключить пари на победу «трёх львов» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Не остаётся ничего иного, кроме как ждать очередной победы англичан на классе и новой порции падающих на поле пластмассовых стаканчиков.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Англия — Словакия 30 июня 2024 года

Англичане — явные фавориты предстоящего матча. Разница в классе между сборными несоразмерно велика. И в то же время уверенной победы от «трёх львов» ждать не стоит. Они предельно осторожны, да и у сборной Словакии оборона в полном порядке. Изобилия забитых мячей не предвидится.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.