«Красная фурия» — это вам не Португалия.

Испания — Грузия. В сказке Хвичи на Евро-2024 будет поставлена точка

30 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.22. Успех грузин оценивается в 15.0. На ничью дают коэффициент 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Грузия 30 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Испания — Грузия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.04. Гол грузин доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.49.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия (30.06.2024)

Стартовала самая интригующая стадия Евро-2024 — плей-офф. Встреча 1/8 финала Испания — Грузия начнётся 30 июня в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Мощно прошлась по соперникам на групповом этапе Евро-2024 «Красная фурия». Испания выиграла три матча, причём не пропустив ни одного мяча: у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Стоит отметить, что в 3-м туре главный тренер Луис де ла Фуэнте провёл ротацию состава, но это решение не сказалось на игре команды.

Ключевая фигура в сборной Испании — это Родри. Полузащитник «Ман Сити» является связующим звеном в центре поля между обороной и линией нападения. С учётом уровня его индивидуального мастерства, культуры паса и понимания игры, у «Красной фурии» есть неоспоримое преимущество перед многими соперниками на Евро-2024.

В нападении у Испании нет ярко выраженного бомбардира. Четыре игрока забили на Евро-2024 по голу. Такая ситуация привычна для «Красной фурии», поскольку в схеме многих тренеров сборной фигура центрального нападающего использовалась в качестве подыгрывающего, а не завершителя атак.

Тем не менее в игре Испании заметны качественные изменения. Луис де ла Фуэнте отказался от стерильного владения мячом без особой опасности для соперника, к которой приучил болельщиков прежний наставник «Красной фурии» Луис Энрике. За счёт быстрых крайних нападающих Нико Уильямса и Ламина Ямаля игра сборной стала разнообразной и более агрессивной в атаке.

Грузия вполне заслужила статус сенсации группового этапа. Дебютант чемпионата Европы довольно быстро адаптировался к уровню соперников и выдал результат: ничья с Чехией (1:1) и победа в матче с Португалией (2:0). Главный фактор успеха Грузии заключается в оригинальной схеме главного тренера Вилли Саньоля и классной игре нападающего Жоржа Микаутадзе.

Французский специалист качественно подготовился к Евро-2024, проанализировав и исправив ошибки, которые были характерны для команды в квалификации. А форвард и вовсе вышел в лидеры гонки бомбардиров, забив три мяча на групповом этапе.

Вот только возникают вполне обоснованные сомнения в том, что Микаутадзе пополнит свой личный счёт. Отметим, что только в 3-м туре вышел из тени лидер Грузии Хвича Кварацхелия, который забил важный гол Португалии и отыграл великолепно.

«Красная фурия» — это сбалансированная и мощная команда. В обороне полнейший порядок, атака вариативна, а наличие в центре поля Родри позволяет диктовать темп и захватывать инициативу. Грузия уступает в индивидуальном мастерстве сопернику, поэтому мы предлагаем сделать ставку на победу Испании с форой (-2) за 2.09.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Испания — Грузия 30 июня 2024 года

Испания и Грузия дважды сыграли в квалификации Евро-2024. Подопечные Луиса де ла Фуэнте смели соперника с общим счётом 10:2. Они победили в матче на выезде 7:1 и 3:1 дома. Поэтому мы ждём очередной крутой игры от «Красной фурии» и победы с преимуществом в два или три мяча за 2.09.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.09.