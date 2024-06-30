Формула-1, Гран-при Австрии. Гегемония Ферстаппена надоела

30 июня в Шпильберге пройдёт Гран-при Австрии — 11 этап сезона Формулы-1 2024 года. Начало гонки — в 16:00 мск. Аналитики считают главным фаворитом лидера чемпионата и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Поставить на победу нидерландца из «Ред Булл» можно с коэффициентом 1.02. На то, что он не выиграет, можно за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Шпильберг 30 июня 2024 года

Заключить пари на то, что Ландо Норрис выиграет Гран-при Австрии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00. А если победит его партнёр по команде Оскар Пиастри, сыграет коэффициент 35.0.

В ветеранов аналитики верят меньше. Если Льюис Хэмилтон выиграет гонку, сыграет 40.0, а коэффициент на победу Фернандо Алонсо даже страшно озвучивать — 800. Неужели их эпоха позади, и ближайшие несколько лет нас ждёт доминирование Ферстаппена?

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Австрии на трассе Шпильберга — Формула-1 (30.06.2024)

Макс Ферстаппен выиграл четыре из шести последних Гран-при Австрии. Семимильными шагами он идёт к очередной победе. Нидерландский пилот «Ред Булла» сделал большой шаг к успеху, завоевав поул. Что делать дальше известно — сохранять и приумножать преимущество.

Ферстаппен безоговорочно доминирует последние несколько лет. Он стойко переносит трудности и приносит безупречно функционирующей команде «Ред Булла» одну победу за другой. Нидерландец на закончил на первом месте всего лишь 5 из 37 последних Гран-при в личном зачёте.

При этом, дважды Макс финишировал вторым, а одну из гонок не сумел завершить из-за полетевших тормозов. Ферстаппен — талант с большой буквы, но многие поклонники Формулы-1 уже соскучились по сенсациям, и отчаянно болеют за других пилотов. Победы нидерландца им надоели.

Больше всего ожиданий от Ландо Норриса. Он занимает вторую строчку в рейтинге личного зачёта, на шесть очков оторвавшись от Шарля Леклера. Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, которые тряхнули стариной в прошлом сезоне, конкретно сбавили и уступили лидирующие позиции молодым.

На втором и третьем местах квалификацию Гран-при Австрии завершили молодые пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, но последнему не был засчитан самый быстрый круг из-за выезда за пределы трассы в шестом повороте. Австралиец спустился на седьмую позицию. Он не согласился с наказанием, и команда запросила отмену решения об отборе круга.

Спортивная злость может помочь талантливым пилотам «Макларена» на какое-то время прервать гегемонию Ферстаппена. Постепенно гоночные болиды этой марки выходит на лидирующие позиции в конструировании машин. Ферстаппен неоднократно отмечал, что у него возникают трудности по сдерживанию Норриса и Пиастри.

Макс признался, что последние несколько кругов гонки в Барселоне стали для него настоящим испытанием. Ферстаппен выделил скорость машин «Макларена», а также износостойкость и огромный ресурс использования их шин. В квалификации Гран-при Австрии он не испытал ни малейших проблем, но может хоть в решающей гонке Норрис и Пиастри сумеют навязать ему борьбу.

А что, больше нет других пилотов?

На самом деле, в спорте можно ждать сенсации от кого угодно, даже от явных аутсайдеров. Нельзя исключать вероятности, что Льюис Хэмилтон или Фернандо Алонсо, девять раз на двоих становившиеся чемпионами мира, вспомнят лучше годы и проведут гонку жизни. Способны удивить Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Оба уже выиграли по одному Гран-при в этом сезоне.

После квалификации на Гран-при Австрии Ферстаппен и Хэмилтон были вызваны к судьям за разные инциденты. С нидерландца потребовали объясниться за неоправданно низкую скорость в третьем сегменте на выезде с пит-лейна, а с Льюисом и его командой спросили за небезопасный выезд из боксов. Болид британца задел домкрат и топливный шланг. Обоих могут наказать, хотя верится в это не сильно.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Австрии — 30 июня 2024 года

Ферстаппен прекрасно чувствует себя на трассе Шпильберга, но идеальных людей не существует, и сбоев с техникой никто не исключал. В этом сезоне Макс идёт на менее внушительных показателях, чем в предыдущем. Это не столько спад, сколько желание других гонщиков победить. Время от времени оно вознаграждается. Очень хорошие шансы на победу в Гран-при Австрии у пилотов «Макларена». У них есть потенциал для совершения сенсации.

Ставка: Макс Ферстаппен не выиграет гонку за 4.00.