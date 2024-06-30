Экспресс на Евро-2024: разъярённая «Красная фурия» и трусливая Англия

Завершились первые две встречи 1/8 финала плей-офф. Швейцария показала высокий уровень игры в футбол, обыграв Италию без шансов. Ну а во встрече Германия — Дания все лавры забрал себе судья, отменив суммарно три гола и предоставив немцам реализовать пенальти. Они это сделали, чем сломили датчан окончательно. Надеемся, сегодня таких нервозных ситуаций не возникнет. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.00.

Прогноз на матч Англия — Словакия

Сборная Англии вышла в плей-офф под звук падающих на газон пластмассовых стаканчиков, которые бросали её же фанаты. Болельщики не удовлетворены показываемым национальной командой скучным футболом. К Гарету Саутгейту накопилось множество вопросов и критики, но поставленную задачу он выполнил. Англичане победили Сербию (1:0) и дважды сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

У Словакии запас крепости в обороне имеется. На групповом этапе Евро-2024 подопечные Франческо Кальцоны его показали, сенсационно победив Бельгию (1:0). Только вот после этого они уступили Украине (1:2) и сыграли вничью с Румынией (1:1). Неплохой темп, но выдержать его способны далеко не все футболисты «словацких соколов».

Англичане — явные фавориты предстоящего матча. Разница в классе между сборными несоразмерно велика. И в то же время уверенной победы от «трёх львов» ждать не стоит. Они предельно осторожны, да и у сборной Словакии оборона в полном порядке. Изобилия забитых мячей не предвидится. Выберем в качестве ставки победу Англии всухую за 1.98.

Прогноз на матч Испания — Грузия

Мощно прошлась по соперникам на групповом этапе Евро-2024 «Красная фурия». Испания выиграла три матча, причём не пропустив ни одного мяча: у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В нападении у Испании нет ярко выраженного бомбардира. Четыре игрока забили на Евро-2024 по голу. Поэтому грузины не будут даже понимать, кого сдерживать.

Грузия вполне заслужила статус сенсации группового этапа. Дебютант чемпионата Европы довольно быстро адаптировался к уровню соперников и выдал результат: ничья с Чехией (1:1) и победа в матче с Португалией (2:0). Главный фактор успеха Грузии заключается в оригинальной схеме главного тренера Вилли Саньоля и классной игре нападающего Жоржа Микаутадзе.

Испания и Грузия дважды сыграли в квалификации Евро-2024. Подопечные Луиса де ла Фуэнте смели соперника с общим счётом 10:2. Они победили в матче на выезде 7:1 и 3:1 – дома. Поэтому мы ждём очередной крутой игры от «Красной фурии». Наша ставка будет на индивидуальный тотал испанцев больше 2.5 мяча за 2.02.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Англии в матче со Словакией всухую за 1.98.

Ставка 2: индивидуальный тотал Испании в игре с Грузией больше 2.5 мяча за 2.02.

Общий коэффициент: 1.98 Х 2.02 = 4.00.