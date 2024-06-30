Мексика — Эквадор. Важный шаг к 1/4 финала

1 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Мексика — Эквадор. Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение «триколору»: поставить на победу эквадорцев можно с коэффициентом 2.70. Успех мексиканцев оценивается в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Мексика — Эквадор 1 июля 2024 года

Букмекеры считают, что игра Мексика — Эквадор не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют мексиканцы, сыграет коэффициент 1.43. Гол эквадорцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Мексика — Эквадор (01.07.2024)

Завершается групповой этап Кубка Америки. Встреча 3-го тура Мексика — Эквадор начнётся 1 июля в Глендейле на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум». Стартовый свисток раздастся в 3:00 мск.

Для сборной Мексики Кубок Америки был важным событием, под хорошее выступление на котором была тщательно продумана подготовка команды. Главный тренер Хайме Лосано рассчитывал, что товарищеские матчи помогут легко решить задачу выхода из группы, но ошибся.

В 1-м туре Мексика с трудом победила Ямайку со счётом 1:0. Причём у «регги-парней» было несколько возможностей отыграться. Они даже забили, но гол был отменён. «Зелёные» больше владели мячом, но их атакам не хватало остроты в завершающей фазе. Да и оборона часто ошибалась, оставляя сопернику варианты для создания опасных моментов.

Тем не менее на тревожные звоночки тренерский штаб Мексики внимания не обратил, за что «зелёные» поплатились в минувшей игре. Они уступили Венесуэле (0:1), а голом отметился хорошо знакомый российским болельщикам экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон.

У мексиканцев был реальный шанс отыграться, когда под занавес встречи арбитр назначил в ворота соперника 11-метровый. К мячу подошёл Орбелин Пинеда, но не реализовал пенальти. Ужас! Как итог, у «зелёных» три очка и третье место в таблице, поскольку по разнице мячей они уступают Эквадору.

Эквадор привлёк внимание болельщиков интересной игрой на ЧМ-2022 в Катаре. «Триколор» сыграл вничью с Нидерландами (1:1) и победил Катар (2:0). Тем не менее этого не хватило для выхода в плей-офф. С тех пор главным тренером стал Феликс Санчес. Интересно, что этот испанский специалист ранее возглавлял сборную Катара.

Эквадор в 1-м туре Кубка Америки уступил Венесуэле (1:2). Удаление Эннера Валенсии в первом тайме сломало игру подопечным Феликса Санчеса. Хотя они открыли счёт благодаря настойчивости Джереми Сармиенто, но вмешался в развитие событий Саломон Рондон и помог сопернику перевернуть неудачный сценарий игры.

Зато во 2-м туре «триколор» реабилитировался. Эквадор победил Ямайку со счётом 3:1, круто сыграв в завершающей стадии атаки даже без своего признанного лидера Валенсии.

Мексика оказалась не готова к турниру, прежде всего ментально. Есть явные проблемы в защите и при реализации моментов. Если «регги-парни» простили им ошибки, то нестареющий Рондон свой шанс использовал. У «триколора» сбалансирован состав и вернётся в состав Валенсия. Учитывая их форму, мы предлагаем сделать ставку на победу Эквадора с форой (0) за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Мексика — Эквадор 1 июля 2024 года

Феликс Санчес создал крепкую сборную. Отмечаем хорошее движение, неординарные ходы в атаке и агрессивный прессинг. Справиться с таким соперником Мексике в своём нынешнем состоянии будет сложно. Мы предлагаем сделать ставку на победу Эквадора с форой (0) за 1.85.

Ставка: победа Эквадора с форой (0) за 1.85.