Ямайка — Венесуэла. Саломон Рондон — открытие Кубка Америки?

Бывший футболист РПЛ делает результат. Чтобы так было и дальше, ему необходима регулярная игровая практика.

1 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Ямайка — Венесуэла. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «красное вино»: поставить на победу венесуэльцев можно с коэффициентом 1.90. Успех ямайцев оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Ямайка — Венесуэла 1 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Ямайка — Венесуэла не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют ямайцы, сыграет коэффициент 1.67. Гол венесуэльцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Ямайка — Венесуэла (01.07.2024)

Наступила пора плей-офф Евро-2024. Совсем скоро то же самое случится с Кубком Америки. 1 июля состоятся два матча 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Кью-ту» в Остине, штате Техас, встретятся Ямайка и Венесуэла. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Сборная Ямайки утратила шансы на выход в плей-офф Кубка Америки. Даже если она победит Венесуэлу, подняться выше третьего места в турнирной таблице группового этапа турнира не получится ни при каких условиях. На эмоциональном фоне «регги-парней» это вряд ли отразится положительно.

Впрочем, а может ли настрой быть ещё хуже? Ямайцы терпят болезненные кадровые потери, демонстрируют посредственный футбол и закономерно проигрывают. Заметны старания только нападающего «Вест Хэма» Майкла Антонио. Он забил Мексике и Эквадору, но один из голов был отменён. Форвард залез в офсайд.

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон и бывший вингер «Эвертона» Демарай Грей конкретно сбавили. Мало кому известные футболисты сборной Ямайки показывают гораздо более качественную и уверенную игру, чем эти двое.

Возможно, желание исправиться перед болельщиками и завершить групповой этап хотя бы с одной победой окажет воздействие на сборную Ямайки. Другим определяющим фактором станет настрой Венесуэлы. Если её главный тренер решит выпустить оптимальный состав, для ямайцев выступление на Кубке Америки закончится очень печально.

Под чутким руководством Фернандо Батисты «красное вино» обрело прекрасную выдержку и изысканный вкус. В квалификации на ЧМ-2026 команда проиграла только давно не знающей поражений Колумбии (0:1). Сборная Венесуэлы сумела даже отобрать очки у Бразилии (1:1) и Эквадора (0:0).

На групповом этапе Кубка Америки венесуэльцы победили Эквадор (2:1) и Мексику (1:0). В обеих встречах результативными действиями отметился бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. В первой игре он записал на свой счёт голевой пас, а во второй реализовал пенальти.

34-летний нападающий пребывает в шикарной форме. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром и обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Для сохранения восхитительного тонуса необходима регулярная игровая практика.

Все 90 минут во встрече с Ямайкой Рондон, скорее всего, не получит. Батисте нужно поберечь его силы для плей-офф. Тем не менее рассчитывать на выход результативного нападающего на поле и совершённые им полезные действия можно с уверенностью.

Заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Будь для «красного вина» встреча поважнее, можно было бы смело проверить его победу. Так как венесуэльцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, мотивации у них не много.

Это не значит, что венесуэльцы выступят вполсилы и невнятно. Просто у Батисты появляется возможность прибегнуть к ротации, дать возможность проявить себя перспективной молодёжи. Опыт Саломона Рондона даст оптимальный баланс.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Ямайка — Венесуэла 1 июля 2024 года

Для сборной Ямайки это последняя возможность реабилитироваться. Майкл Антонио, Шамар Николсон и Демарай Грей должны выступить с максимальной самоотдачей. У Венесуэлы есть чем ответить. Саломон Рондон способен завершить все три встречи группового этапа Кубка Америки с результативными действиями. «Красное вино» смотрится очень собранно и интересно.

Ставка: обе забьют за за 2.14.