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Ямайка — Венесуэла, прогноз на матч Кубка Америки 1 июля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Ямайка — Венесуэла. Саломон Рондон — открытие Кубка Америки?
Михаил Коробов
Ямайка — Венесуэла: прогноз на матч Кубка Америки
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Бывший футболист РПЛ делает результат. Чтобы так было и дальше, ему необходима регулярная игровая практика.

1 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Ямайка — Венесуэла. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «красное вино»: поставить на победу венесуэльцев можно с коэффициентом 1.90. Успех ямайцев оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Ямайка — Венесуэла 1 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Ямайка — Венесуэла не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют ямайцы, сыграет коэффициент 1.67. Гол венесуэльцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Ямайка — Венесуэла (01.07.2024)

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Ямайка
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наступила пора плей-офф Евро-2024. Совсем скоро то же самое случится с Кубком Америки. 1 июля состоятся два матча 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Кью-ту» в Остине, штате Техас, встретятся Ямайка и Венесуэла. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

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Сборная Ямайки утратила шансы на выход в плей-офф Кубка Америки. Даже если она победит Венесуэлу, подняться выше третьего места в турнирной таблице группового этапа турнира не получится ни при каких условиях. На эмоциональном фоне «регги-парней» это вряд ли отразится положительно.

Впрочем, а может ли настрой быть ещё хуже? Ямайцы терпят болезненные кадровые потери, демонстрируют посредственный футбол и закономерно проигрывают. Заметны старания только нападающего «Вест Хэма» Майкла Антонио. Он забил Мексике и Эквадору, но один из голов был отменён. Форвард залез в офсайд.

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон и бывший вингер «Эвертона» Демарай Грей конкретно сбавили. Мало кому известные футболисты сборной Ямайки показывают гораздо более качественную и уверенную игру, чем эти двое.

Возможно, желание исправиться перед болельщиками и завершить групповой этап хотя бы с одной победой окажет воздействие на сборную Ямайки. Другим определяющим фактором станет настрой Венесуэлы. Если её главный тренер решит выпустить оптимальный состав, для ямайцев выступление на Кубке Америки закончится очень печально.

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Под чутким руководством Фернандо Батисты «красное вино» обрело прекрасную выдержку и изысканный вкус. В квалификации на ЧМ-2026 команда проиграла только давно не знающей поражений Колумбии (0:1). Сборная Венесуэлы сумела даже отобрать очки у Бразилии (1:1) и Эквадора (0:0).

На групповом этапе Кубка Америки венесуэльцы победили Эквадор (2:1) и Мексику (1:0). В обеих встречах результативными действиями отметился бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. В первой игре он записал на свой счёт голевой пас, а во второй реализовал пенальти.

34-летний нападающий пребывает в шикарной форме. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром и обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Для сохранения восхитительного тонуса необходима регулярная игровая практика.

Все 90 минут во встрече с Ямайкой Рондон, скорее всего, не получит. Батисте нужно поберечь его силы для плей-офф. Тем не менее рассчитывать на выход результативного нападающего на поле и совершённые им полезные действия можно с уверенностью.

Заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Будь для «красного вина» встреча поважнее, можно было бы смело проверить его победу. Так как венесуэльцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, мотивации у них не много.

Это не значит, что венесуэльцы выступят вполсилы и невнятно. Просто у Батисты появляется возможность прибегнуть к ротации, дать возможность проявить себя перспективной молодёжи. Опыт Саломона Рондона даст оптимальный баланс.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Ямайка — Венесуэла 1 июля 2024 года

Для сборной Ямайки это последняя возможность реабилитироваться. Майкл Антонио, Шамар Николсон и Демарай Грей должны выступить с максимальной самоотдачей. У Венесуэлы есть чем ответить. Саломон Рондон способен завершить все три встречи группового этапа Кубка Америки с результативными действиями. «Красное вино» смотрится очень собранно и интересно.

Ставка: обе забьют за за 2.14.

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