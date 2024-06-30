Франция — Бельгия. Мбаппе отправит Тедеско и Лукаку в нокаут

1 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёхцветных»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.95. Успех бельгийцев оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Франция — Бельгия 1 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Франция — Бельгия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.25. Гол бельгийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия (01.07.2024)

Начинается самое интересное — плей-офф Евро-2024. 1 июля состоятся две встречи 1/8 финала. В самой ранней из них на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в городе Дюссельдорф померяются силами Франция и Бельгия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

У сборной Франции возникли проблемы на групповом этапе Евро-2024 в связи с травмой Килиана Мбаппе. Капитан национальной команды получил перелом носа во встрече 1-го тура с Австрией (1:0). Следующую игру с Нидерландами (0:0) он пропустил.

Для Мбаппе была изготовлена специальная маска. Она серьёзно ограничивает периферийное зрение, так как имеет приличную толщину — 4-5 мм. У Килиана не до конца сошёл отёк, а ещё он недостаточно хорошо привык к защите. И это только полбеды.

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Роберт Левандовски попал Мбаппе прямо по сломанному носу. Француз в ответ оскорбил поляка, а после поменял маску на более плотную. Килиану придётся быть осторожнее, меньше идти в борьбу и прикладывать больше усилий для демонстрации качественного футбола.

Кажется, будто «синие» попали в сложную ситуацию. На самом деле это совсем не так. В двух матчах отбора Мбаппе набрал больший показатель xG, чем вся сборная Англии в трёх встречах. В игре с Польшей он реализовал 11-метровый удар и в итоге вошёл в символическую сборную 3-го тура Евро.

Куда более тревожная обстановка у Бельгии. Она уверенно прошла квалификацию, но на групповом этапе Евро-2024 бо́льшая часть наработок бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско не сработала. Его подопечные сенсационно уступили Словакии (0:1), не без труда победили Румынию (2:0) и сыграли вничью с Украиной (0:0).

Концовка последней встречи осталась полностью за соперником. Жёлто-синие активно шли вперёд, создавали один момент за другим. Будь у них чуть лучше точность удара, бельгийцы могли бы остаться без путёвки в плей-офф. Вопрос к Тедеско — разве можно так играть в столь важных матчах?

«Красным дьяволам» попалась сравнительно удобная группа, но готовности к большим вызовам они не показали. Забивший в восьми встречах отбора на турнир 14 мячей Ромелу Лукаку стал одним из главных неудачников группового этапа. Сразу три забитых им гола были отменены.

К борьбе на равных даже с нынешней, ослабленной, сборной Франции бельгийцы не готовы. Действительно хорош на групповом этапе был только Кевин Де Брёйне. Его филигранные передачи классно обостряли атаки. Было видно, что все остальные, в частности Лукаку, тоже стараются. Однако одного только рвения, очевидно, недостаточно.

Травма накладывает ограничения на игру Килиана Мбаппе, но нападающий всё равно забивает и ведёт за собой национальную команду. Заключить пари на победу «трёхцветных» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Все четыре последние официальные очные встречи остались за «синими».

Нас ждёт встреча сборных, которые по качеству находятся на расстоянии друг от друга. У «синих» намного лучше комплектация состава. У Доменико Тедеско гораздо меньше опыта, чем у Дидье Дешама. У Килиана Мбаппе куда больше шансов вывести свою национальную команду в 1/4 финала Евро-2024, чем у Ромелу Лукаку.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Франция — Бельгия 1 июля 2024 года

На данном этапе уровень сборной Франции недостижим для Бельгии. На групповом этапе Евро она показала, что временами может быть уязвима. Если со словаками и украинцами у «красных дьяволов» возникли большие проблемы, то на что они могут рассчитывать во встрече с обладающими намного большими ресурсами «трёхцветными»?

Ставка: победа Франции за 1.95.