Португалия — Словения. Роналду не взломать этот «автобус»

Это будет мучительный матч для Криштиану и его команды.

1 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения. Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «избранных»: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.40. Успех словенцев оценивается в 9.20. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Португалия — Словения 1 июля 2024 года

Букмекеры считают, что игра Португалия — Словения не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол словенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения (01.07.2024)

Стартовала самая интригующая стадия Евро-2024 — плей-офф. Встреча 1/8 финала Португалия — Словения начнётся 1 июля во Франкфурте на арене «Дойче Банк Парк». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Португалия завершила групповой этап Евро-2024 на первом месте турнирной таблицы. «Избранные» набрали шесть очков, победив Чехию (2:1) и Турцию (3:0), а в заключительной встрече неожиданно уступили Грузии (0:2). Частично можно списать неудачный результат на ротацию состава, которую предпринял главный тренер Роберто Мартинес.

Но вместе с тем невозможно избавиться от ощущения нестабильности игры португальцев. В 1-м туре чехи довольно грамотно защищались и вполне могли рассчитывать на ничью. Франсишку Консейсау забил победный мяч уже в добавленное арбитром время (2:1).

Игра с Турцией сложилась более удачно для Португалии. Соперник отдал инициативу подопечным Роберто Мартинеса, которые спокойно этим воспользовались. Хорошо сыграли лидеры Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Криштиану Роналду. Из них только форварду «Аль-Насра» не удалось отметиться забитым мячом.

Да и в целом Евро-2024 складывается не совсем удачно для 39-летнего ветерана. Роналду до сих пор не смог открыть счёт голам на турнире, хотя в каждой игре выкладывается по максимуму. Существует вероятность, что лидер португальцев останется без забитых мячей.

Словения все три матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Эти результаты помогли подопечным Матьяжа Кека выйти в плей-офф.

Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.

В трёх встречах Евро-2024 в обороне хорошо сыграли знакомые российским болельщикам Ванья Дркушич из «Сочи» и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Им удалось сдержать звезду «МЮ» Расмуса Хойлунда, лидера атак «Ювентуса» Душана Влаховича и лучшего бомбардира минувшего сезона Бундеслиги Гарри Кейна. Теперь им предстоит выдержать напор не менее опасных португальцев.

Словения отлично играет на Евро-2024. Не располагая звёздами, главный тренер сделал акцент на строгой обороне и жёсткой дисциплине. Португалия формально фаворит, но её игра нестабильна.

Хотя словенцы уступают в индивидуальном мастерстве, но могут рассчитывать на надёжную оборону. Наша ставка на победу «парней» с форой (+1) за 2.25.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Португалия — Словения 1 июля 2024 года

Подопечные Матьяжа Кека остановили грозное нападение англичан, поэтому вряд ли испугаются форвардов «избранных». Контратаки словенцев опасны и могут создать проблемы защите Португалии, которая пока не выглядит образцовой. Они вполне способны в основное время не проиграть, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу Словении с форой (+1) за 2.25.

Ставка: победа Словении с форой (+1) за 2.25.