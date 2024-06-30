Саутгейт сделает красиво, де ла Фуэнте выбьет Хвичу. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Старт плей-офф Евро подарил рубрике два плюсовых прогноза. Ставки Владимира Прокофьева на гол Швейцарии и тотал больше 9.5 угловых в матче Германия – Дания зашли с запасом.

В банке стало 79 600 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Англия – Словакия.

Ставка: победа Англии всухую за 1.98.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2940 фишек).

Саутгейт – самый критикуемый тренер Евро. Хотя Гарет вышел из группы с первого места, попал в лёгкую половину сетки и получил слабого соперника по 1/8 финала. Игра англичан выглядит отвратительно, зато к результатам вопросов нет.

Словакия после сенсационной победы в стартовом туре над Бельгией набрала лишь одно очко. Но той самой ничьей с Румынией хватило для прохода в плей-офф. Команда Кальцоны забила ровно по голу в каждом матче, однако здесь я сыграю против тренда.

За 1.95 беру сухую победу Англии. Прагматичной машине Саутгейта пора включаться на полную мощность. С обороной проблем нет – у Пикфорда два «сухаря» и шальной пропущенный с 30 метров от Дании.

По допущенным xG Англия – с запасом лучшая сборная на Евро с показателем 1.1. Поэтому нельзя сказать, что Пикфорду везет или он творит чудеса. В защите действительно полный порядок, сзади отрабатывают даже форварды.

За счёт исполнительского мастерства Кейн и компания обязаны заковырять хотя бы один-два гола, а может, их наконец-то прорвёт. Победа Англии в основное время не вызывает сомнений. Словакия чудом не проиграла Бельгии, уступила Украине и на равных смотрелась со скромной Румынией.

Для многих болельщиков Евро-2024 начинается именно с плей-офф, и здесь уже не место для аутсайдеров. Англия заберёт своё и сделает это уверенно.

СТАВКА №2

Матч: Испания – Грузия.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.75.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2250 фишек).

Испания – единственная сборная по итогам группового этапа с тремя победами. Кроме того, команда де ла Фуэнте во всех встречах отыграла «на ноль» и стала одним из главных фаворитов Евро.

Грузия – сенсация турнира. После поражения от Турции и ничьей с Чехией при убойном промахе на последней минуте казалось, что у Хвичи и партнёров нет шансов на плей-офф. Но в 3-м туре решившая все задачи Португалия выставила второй состав, что блестяще использовали Кварацхелия и компания.

Испания и Грузия играли в одной группе квалификации Евро. Обе встречи получились результативными и в пользу фаворита – 1:7 в Тбилиси и 3:1 – в Вальядолиде.

В квалификации ЧМ-2022 была похожая картина – 1:2 в Тбилиси и 4:0 – в Бадахосе. Поэтому смелу беру ставку, которая зашла все четыре раза подряд в очных встречах – победа Испании и общий тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.75.

Мамардашвили сделал рекордное количество сейвов (21) на групповом этапе Евро, но постоянно спасать невозможно. Грузия – худшая сборная турнира по допущенным xG (8,1) и с высокой вероятностью получит полную авоську от классной и уверенной в себе Испании.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 73 600 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите комментарии: