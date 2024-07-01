Экспресс на Евро-2024: Франция обесценит труды Лукаку, Роналду идёт дальше

Нас ждёт невероятный матч команды Мбаппе с бельгийцами, но фаворит очевиден. Португалия не испытает больших проблем со словенцами.

Уже известны две пары четвертьфиналистов Евро-2024. Нас ждёт невероятный матч между Германией и Испанией, а также встреча Англии со Швейцарией. Сегодня определятся ещё две команды, которые преодолеют 1/8 финала. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 3.86.

Прогноз на матч Франция — Бельгия

У сборной Франции возникли проблемы на групповом этапе Евро-2024 в связи с травмой Килиана Мбаппе. Капитан национальной команды получил перелом носа во встрече 1-го тура с Австрией (1:0). Следующую игру с Нидерландами (0:0) он пропустил. Но даже с травмой в неудобной маске Мбаппе реализовал пенальти во встрече с Польшей (1:1).

Куда более тревожная обстановка у Бельгии. Она уверенно прошла квалификацию, но на групповом этапе Евро-2024 бо́льшая часть наработок бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско не сработала. Его подопечные сенсационно уступили Словакии (0:1), не без труда победили Румынию (2:0) и сыграли вничью с Украиной (0:0).

«Красным дьяволам» попалась сравнительно удобная группа, но готовности к большим вызовам они не показали. Забивший в восьми матчах отбора на турнир 14 мячей Ромелу Лукаку стал одним из главных неудачников группового этапа. Сразу три забитых им гола были отменены.

На данном этапе уровень сборной Франции недостижим для Бельгии. На групповом этапе Евро она показала, что временами может быть уязвима. Если со словаками и украинцами у «красных дьяволов» возникли большие проблемы, то на что они могут рассчитывать во встрече с обладающими намного большими ресурсами «трёхцветными»? Поставим на победу французов за 1.95.

Прогноз на матч Португалия — Словения

Португалия завершила групповой этап Евро-2024 на первом месте турнирной таблицы. «Избранные» набрали шесть очков, победив Чехию (2:1) и Турцию (3:0), а в заключительной встрече неожиданно уступили Грузии (0:2). Частично можно списать неудачный результат на ротацию состава, которую предпринял главный тренер Роберто Мартинес.

Словения все три матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Эти результаты помогли подопечным Матьяжа Кека выйти в плей-офф. Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.

Словения отлично играет на Евро-2024. Не располагая звёздами, главный тренер сделал акцент на строгой обороне и жёсткой дисциплине. Португалия — фаворит. Словенцы уступают в индивидуальном мастерстве, но могут рассчитывать на надёжную оборону. Наша ставка на победу Португалии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Франции в матче с Бельгией за 1.95.

Ставка 2: победа Португалии в матче со Словенией и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.98 = 3.86.