Боливия — Панама. Нет ничего невозможного

2 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Боливия — Панама. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «канальщиков»: поставить на победу панамцев можно с коэффициентом 1.62. Успех боливийцев оценён в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Боливия — Панама 2 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Боливия — Панама не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют боливийцы, сыграет коэффициент 1.72. Гол панамцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Боливия — Панама (02.07.2024)

Наступила пора плей-офф Евро-2024. Совсем скоро то же самое случится с Кубком Америки. 2 июля состоятся два матча 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Эксплория» в Орландо штате Флорида встретятся Боливия и Панама. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сборная Боливии замыкает таблицу группового этапа Кубка Америки. Теоретически, шансы на выход в плей-офф у неё ещё есть. Однако для этого должно произойти невероятное чудо. Ранее подопечные Антонио Заго уступили США (0:2) и Уругваю (0:5).

Возможно ли отыграть семь мячей, являясь сборной Боливии? Да, такое возможно, но при условии, что в соперниках будет самый невзрачный аутсайдер. В противном случае «зелёные», как всегда, столкнутся с огромными трудностями, пропустят много мячей и потерпят поражение.

Боливия и сама является явным андердогом. У неё очень грустно обстоят дела с развитием футбола. Страна совсем небогата на футбольные школы и прирождённые таланты. В составе национальной команды нет ни одного игрока, который бы выступал за европейский клуб.

Это объясняет, почему боливийцы выиграли только 2 из 14 последних матчей, учитывая товарищеские. Все остальные они проиграли с общим счётом 6:33. Предстоящая встреча не сулит «зелёным» ничего хорошего. Показатели могут стать ещё страшнее.

Дело в том, что национальная команда Панамы сделала очень хорошую заявку на выход в плей-офф Кубка Америки — 2024, победив США (2:1). Если сборные завершат групповой этап с одинаковым количеством набранных очков, всё решат дополнительные показатели. В первую очередь забитые и пропущенные мячи.

Американцев победили подопечные Томаса Кристиансена отнюдь не без везения. Ключевым моментом встречи стало раннее удаление, которое схлопотал нападающий сборной США Тимоти Веа. Практически весь матч «канальщики» грамотно использовали численное преимущество. Они с большой разницей выиграли по владению мячом, создали много моментов и довели дело до победы.

Осталось сделать последний, но самый важный шаг. Много забить боливийцам — не проблема, если есть для этого ресурсы. «Канальщики» на них не богаты. У них хорошо функционирует защита и весьма опасны фланги. Ощутимо выделяется латераль «Марселя» Микаэль Мурильо.

Защитник забил в матче 1-го тура с Уругваем (1:3) и здорово провёл игру с США. Однако результативность не является его главной обязанностью. Что же до нападения сборной Панамы, то на техничных форвардов, обладающих хорошим завершением, она не очень богата.

Поэтому предлагаем поставить на победу Панамы всухую за коэффициент 2.60. «Канальщикам» может хватить и нерезультативной победы в предстоящей встрече для выхода в плей-офф. США предстоит сыграть с пребывающим на подъёме Уругваем.

Небесно-голубые уже гарантировали себе выход в плей-офф, но ждать, что они подарят американцам очки, не стоит. Панамцам важно как забить побольше, так и не пропустить. Если Томас Кристиансен всё сделает правильно, его подопечные оставят сборную США за бортом домашнего Кубка Америки.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Боливия — Панама 2 июля 2024 года

Сборная Боливии — явный аутсайдер. Она постоянно проигрывает, много пропускает и ничего путного не может показать в нападении. Уровень Панамы выше. У неё тоже немного ресурсов, но Уругвай и США прочувствовали неуступчивость сборной. «Канальщикам» по силам совершить одну из самых громких сенсаций Кубка Америки, оставив американцев за бортом домашнего турнира.

Ставка: «Панама» победит и не пропустит за 2.60.