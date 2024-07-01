США — Уругвай. Пора Суаресу сказать своё слово

Пока Луису дают совсем мало времени, но ничего не решающая встреча с американцами — хороший повод для ротации.

2 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки США — Уругвай. Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 2.50. Успех уругвайцев оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки США — Уругвай 2 июля 2024 года

Букмекеры считают, что игра США — Уругвай не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют американцы, сыграет коэффициент 1.32. Гол уругвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 США — Уругвай (02.07.2024)

Завершается групповой этап Кубка Америки. Встреча 3-го тура США — Уругвай начнётся 2 июля в Канзас-Сити на арене «Эрроухед». Стартовый свисток раздастся в 4:00 мск.

Для сборной США Кубок Америки является важным этапом в плане становления. Контуры будущей команды, которая сыграет на ЧМ-2026, уже обрели черты, но проблем хватает.

Стартовали «звёздно-полосатые» с победы в матче с Боливией со счётом 2:0 благодаря голам Кристиана Пулишича и Фоларина Балогуна. Игрок «Милана» также записал в актив результативную передачу. США изобретательно атаковали, нанесли 20 ударов по воротам и создали несколько опасных моментов.

Победа в 1-м туре утихомирила критиков главного тренера США. Напомним, перед стартом Кубка Америки «звёздно-полосатые» провели несколько неудачных матчей, но хорошая игра на турнире показала правильный вектор развития, выбранный Греггом Берхалтером. Однако во 2-м туре во всей красе проявилась нестабильность.

США неожиданно уступили Панаме (1:2), поставив под сомнение выход из группы. Проблемы начались после удаления Тимоти Веа на 18-й минуте. Хотя Балогун открыл счёт, но соперник быстро отыгрался, а под конец встречи и вовсе забил победный мяч. Стоит отметить, что арбитр отменил два гола американцев после подсказки видеоассистента.

Главный тренер Марсело Бьелса подтвердил свой высокий уровень. Уругвай отлично стартовал в квалификации ЧМ-2026 и уверенно провёл два матча на Кубке Америки. Небесно-голубые победили Панаму 3:1 и Боливию 5:0, гарантировав себе место в плей-офф.

Великолепно отработала линия нападения Уругвая, которая создала огромное количество моментов и играла чётко при реализации. Дарвин Нуньес и Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес забили по два гола.

В этом матче стоит ждать ротации состава и неожиданных решений от главного тренера. Марсело Бьелса давно заслужил репутацию тактического гика и, весьма вероятно, постарается чем-то удивить американцев. Может, с первых минут появится на поле Луис Суарес, который пока выходит лишь на замену.

Уругвай решил все задачи на групповом этапе и вполне может сыграть на публику. А вот для США очень важен результат, но и у «звёздно-полосатых» яркое нападение. Учитывая высокий класс атакующих исполнителей у каждой команды, мы предлагаем сделать ставку на то, что «обе забьют», за 1.86.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки США — Уругвай 2 июля 2024 года

Встречаются яркие команды, которые придерживаются атакующих схем. Уругвай в отличной форме и забил восемь мячей. Хороша по именам атака и у американцев, а в обороне у соперников не всегда обходится без ошибок. Мы предлагаем сделать ставку на обмен забитыми мячами за 1.86.

Ставка: обе забьют за 1.86.