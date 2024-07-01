У Мбаппе проблемы, у Роналду навесы. Прогнозы на Евро-2024

Второй игровой день плей-офф Евро принес рубрике смешанные результаты. Ординар Владимира Прокофьева на сухую победу Англии провалился, зато с запасом зашла ставка на выигрыш Испании и общий тотал больше 2.5 мяча.

В банке стало 78 850 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Франция – Бельгия.

Ставка: Х2 за 1.80.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2400 фишек).

Франция и Бельгия – два разочарования группового этапа Евро. От обеих сборных ожидали если не яркий футбол, то хотя бы результат в виде первого места в своих квартетах. Но команды финишировали вторыми и теперь сойдутся в очном матче.

Франция одолела лишь Австрию, а затем скатала две ничьих – 0:0 с Нидерландами и 1:1 с немотивированной Польшей. Считаю коллектив Дешама переоценённым и беру Х2 в основное время за 1.87. Встреча явно пойдёт на три результата.

Да, Бельгия по игре ничем не лучше французов. Однако Тедеско уступил лишь в одной встрече на турнире – и то из-за дикого фарта Словакии и проклятого VAR с двумя отменёнными голами Лукаку. Стилистически для Де Брёйне и компании вариант с футболом на контратаках против звёздного оппонента даже удобнее. Скоростные Доку и Троссард готовы убегать по флангам после скидок Лукаку и разрезающих любую оборону передач Де Брёйне. Наверняка Дешам уделит этой очевидной для французов опасности много внимания и сыграет осторожно.

Вполне вероятна ничья в основное время с минимумом голевых моментов. Поэтому Х2 за 1.89 – это явный валуй, который стоит проверить. Пока распиаренное нападение Франции во главе со Мбаппе ни разу не отличилось с игры, это наглядное описание всех проблем фаворита.

СТАВКА №2

Матч: Португалия – Словения.

Ставка: тотал угловых больше 9.5 за 1.70.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2100 фишек).

Классический расклад – явный фаворит против аутсайдера. Примерно одинаковые коэффициенты на обе стороны с разницей в полтора гола и на верх и низ тотала 2.5 мяча.

Многое зависит от старта матча и нюансов. Если сравнивать Португалию с другими грандами, то команда Мартинеса ближе к Испании и Германии, чем к унылой Англии. Контроль, комбинации, стремление доминировать – всё это есть и часто работает.

Проверять Ф1(-1.5) или ТБ 2.5 мяча считаю рискованным. Словения умеет терпеть, отбиваться, да и в воротах мастеровитый Облак. Мне нравится вариант с верхом по угловым – за 1.70 беру тотал больше 9.5. В голах немало зависит от случайностей, зато рисунок игры выглядит куда предсказуемее.

Выбранная ставка зашла во всех трёх прошлых матчах Португалии на этом Евро – 13 угловых суммарно в матче с Чехией, 10 — с Турцией, 12 — с Грузией. Во встречах Словении на текущем турнире тотал сыграл дважды – 14 угловых с Данией и 13 — с Сербией. Только унылая Англия Саутгейта катала вату.

От старта поединка ожидаю глубокую оборону Словении и попытки Португалии созидать через фланги. Роналду отлично действует на верховых мячах, поэтому мы увидим множество подач, да и про прострелы не стоит забывать. Аутсайдеру тоже нужны стандарты – это чуть ли не единственный шанс выжимать голевые моменты.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 72 850 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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