Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья. Лёгкий старт для россиянина

На Уимблдоне шестая ракетка мира стартует без проблем.

2 июля Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.01. Успех аргентинского теннисиста оценивается в 15.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья 2 июля 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья не получится упорным. Тотал больше 30.5 гейма идёт за 2.23, а тотал меньше 30.5 гейма — за 1.64. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья (02.07.2024)

Стартует третий в 2024 году турнир «Большого шлема». В мужской сетке Уимблдона 2 июля в одном из матчей первого круга Андрей Рублёв будет играть с Франсиско Комесаньей.

Шестая ракетка мира к важному турниру провёл большую подготовку. Судя по заявлениям Андрея, он несколько скорректировал тренировочный план, рассчитывая на успешный результат. Рублёв надеется наконец-то преодолеть четвертьфинал ТБШ, поскольку в его карьере 10 из 10 проигранных матчей на этой стадии.

Весьма вероятно, что 26-летний россиянин не может пока реализовать свой недюжинный потенциал из-за ментальных проблем. Слишком уж вспыльчив Рублёв, излишне эмоционален и напрасно тратит энергию. Сломанные ракетки, ругань с арбитром и другие экспрессивные действия явно не идут Андрею на пользу.

В этом сезоне Рублёв успел выиграть два турнира: в Гонконге на харде и в Мадриде на грунте. В последнем россиянин победил в финальном матче Феликса Оже-Альяссима.

Переход на травяное покрытие традиционно для Рублёва прошло неудачно. На турнире в Галле шестая ракетка мира проиграл не хватающему звёзд с неба американцу Маркосу Гирону в двух сетах 4:6, 6:7 и выбыл из турнира после первого круга.

В принципе, на травяных кортах Рублёв выступает неплохо, и в 2023 году на Уимблдоне он добрался до 1/4 финала. Соперником Андрея оказался Новак Джокович, который был в хорошей форме и обыграл россиянина.

Если изучить технические аспекты игры Рублёва, то в последнее время есть претензии к обводящему удару россиянина. Травяные корты располагают к быстрой и агрессивной манере игры, и обводить устремляющегося к сетке соперника придётся довольно часто.

Соперник россиянина — это 23-летний аргентинец Франсиско Комесанья. Он очень редко выступает на травяных кортах, поскольку бóльшую часть карьеры провёл на грунте. Грандиозных успехов соперник Андрея Рублёва пока не добился и в рейтинге АТР находится за границей первой сотни.

В технике вторая ракетка России превосходит Франсиско Комесанью, который в минувшем матче на траве в Истбурне умудрился проиграть Чарльзу Бруму, занимающему 245-ю строчку в рейтинге АТР.

Преимущество Андрея многократно во всех компонентах, и поэтому перспективно смотрится ставка на победу Рублёва и тотал меньше 28.5 гейма с коэффициентом 1.99.

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья 2 июля 2024 года

Рублёв не слишком легко осуществил переход на травяное покрытие, но соперник крайне слабый и сам практически не играет на кортах подобного плана. Таким образом, у россиянина появилась возможность легко вкатиться в турнир и одержать победу в трёх сетах, отдав Комесанье минимум геймов.

Ставка: победа Рублёва и тотал меньше 28.5 гейма за 1.99.