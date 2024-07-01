Румыния — Нидерланды. Куману и Депаю чертовски везёт

При всей своей невзрачности «оранжевые» пройдут дальше. Им очень повезло с соперником.

2 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Румыния — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «оранжевых»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.45. Успех румын оценён в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды 2 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Румыния — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют румыны, сыграет коэффициент 2.02. Гол нидерландцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Румыния — Нидерланды (02.07.2024)

Началось самое интересное — плей-офф Евро-2024. 2 июля состоятся две встречи 1/8 финала. В самой ранней из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами Румыния и Нидерланды. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Главный арбитр — Феликс Цвайер.

Выход в плей-офф — это большое событие для Румынии. Она сенсационно разгромила Украину (3:0), не без шансов уступила Бельгии (0:2) и сыграла вничью со Словакией (1:1).

Что касается последней встречи, обе сборные устраивала ничья, и рисковать ради, по сути, бесполезной победы не стали ни те, ни другие. Теперь ставки совсем другие. Хватит ли «трёхцветным» ресурсов для того, чтобы хотя бы не разгромно проиграть Нидерландам?

На групповом этапе крупных турниров топовые сборные чаще всего не показывают всех припрятанных в рукаве козырей. Они нащупывают ритм, привыкают к условиям, берегут энергию для плей-офф. Румынам все эти функции были недоступны. Для них плей-офф начался ещё во время квалификации на турнир.

«Трёхцветные» играют на износ, радуя нейтральных болельщиков слаженной командной игрой неплохого качества и характером. За них хочется болеть и переживать, но уровень развития футбола в стране давно не менялся.

У сборной Нидерландов в составе гораздо больше футболистов мирового уровня, чем у Румынии. У неё есть целая россыпь молодых звёзд, которые способны в одиночку сделать результат. Особый талант у вундеркинда «ПСЖ» Хави Симонса, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за «Лейпциг».

Симонс может вырасти в суперзвезду. Он обладает хорошими индивидуальными качествами, которые можно и нужно продолжать развивать. Полузащитник обладает отменной скоростью, отличным видением поля и классно читает игру. Он может стать лидером национальной команды на долгие годы, как Депай.

Мемфис последние несколько лет звёзд с неба не хватает в клубных чемпионатах. Однако для национальной команды он важен и полезен. В матче 3-го тура группового этапа с Австрией (2:3), форвард забил с передачи Ваута Вегорста.

Запас прочности и возможностей у сборной Нидерландов определённо имеется. При Рональде Кумане она показывает далеко не самую выдающуюся и стабильную игру. Часто в зонах случаются провалы, допускаются ошибки, а временами отчётливо проглядываются пассивность и отсутствие тренерской мысли.

И тем не менее сборная Нидерландов явный фаворит предстоящего матча. Она на голову сильнее Румынии, просто из-за класса игроков. Можно поставить на победу «оранжевых» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.83. За результативность у Кумана есть кому отвечать.

Большую угрозу для сборной Румынии представляет результативный латераль «Байера» Жереми Фримпонг, которого Куман пристрастился использовать на позиции вингера. Ваут Вегорст, Хави Симонс, Дониэлл Мален, Коди Гакпо и Мемфис Депай — все они обладают хорошим завершением. У румын вряд ли получится их остановить.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды 2 июля 2024 года

Нидерландцам очень повезло с соперником. У Румынии слишком мало резервов. Попадись обладающая бóльшими ресурсами сборная, показывающая столь же качественную игру, у «оранжевых» непременно возникли бы серьёзные проблемы. Лёгкая прогулка в предстоящем матче их не ждёт, но и значительных трудностей возникнуть не должно. Уверенная победа подопечных Кумана — рабочий вариант для ставки.

Ставка: победа Нидерландов и тотал больше 1.5 мяча за 1.83.