ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Австрия — Турция, прогноз на матч Евро-2024 2 июля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Австрия — Турция. Рангник и Монтелла покажут, что такое футбол
Михаил Коробов
Австрия — Турция: прогноз на матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии
Этот матч может стать самым интересным на Евро-2024. Сталкиваются две суператакующие команды.

2 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.00. Успех турок оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Австрия — Турция 2 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Австрия — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.19. Гол турок доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция (02.07.2024)

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Началось самое интересное — плей-офф Евро-2024. 2 июля состоятся две встречи 1/8 финала. В самой поздней из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге померяются силами Австрия и Турция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Артур Суареш Диаш.

Уимблдон начинается:
Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья. Лёгкий старт для россиянина
Андрей Рублёв — Франсиско Комесанья. Лёгкий старт для россиянина

Ральф Рангник продолжает оказывать на развитие австрийского футбола бесподобное влияние. Его подопечные вышли в плей-офф с первого места из сложной группы. Они досадно уступили Франции (0:1), а затем очень красиво победили Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).

До чего же красно-белые хорошо организованы. Уже трудно представить лучше подходящего под их организм наставника, чем бывший функционер московского «Локомотива». Футболистам легко даются выполнение сложных тренерских установок и большие физические нагрузки, предлагаемые Рангником.

Команды Ральфа всегда отличались прессингом и высокой атакующей производительностью. Во встрече с Нидерландами стало понятно, что потенциал нападения сборной Австрии совершенно не ограничен. Она просто издевалась над звёздными защитниками «оранжевых».

В составе сборной Австрии немного игроков, выступающих на клубном уровне за топовые команды. Но это только пока. После Евро-2024 многие футболисты красно-белых могут попасть в прицел грандов. Ещё в квалификации на турнир они показали, что обладают незаурядными качествами и внушительным потенциалом.

Луис способен на многое:
США — Уругвай. Пора Суаресу сказать своё слово
США — Уругвай. Пора Суаресу сказать своё слово

Со сборной Турции история очень похожая. Она положительно изменилась после того, как Винченцо Монтелла был назначен на должность главного тренера. Благодаря его стараниям «лунные звёзды» впервые с 2008 года вышли в плей-офф чемпионатов Европы.

На групповом этапе Евро-2024 подопечные Монтеллы победили Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также уступили с разгромным счётом Португалии (0:3). Правда, нельзя не отметить, что у грузин были шансы сравнять счёт, чехи провели бо́льшую часть встречи и забили в меньшинстве, а «команда избранных» реализовала только половину своих моментов.

Монтелла классно прокачал игру в нападении. Его подопечные постоянно в движении, здорово открываются и редко не доводят атаки до удара. Что же до обороны, то тут определённо имеется простор для улучшения. Всё потому, что обладающих хорошими оборонительными навыками футболистов у сборной Турции совсем не густо.

В полузащите и нападении у «лунных звёзд» целая россыпь талантов. У Монтеллы в подспорье есть много классных футболистов. А какой шедевр положил Арда Гюлер во встрече с Грузией? И есть ли предел в быстроте Керема Артюркоглу?

Ну и как не вспомнить Дженка Тосуна, когда-то выступавшего за «Эвертон». В матче с чехами он вышел на поле на 75-й минуте. Нападающий забил победный гол в дебютной встрече на Евро-2024 на 90+4-й минуте. Как же Монтелла угадал с заменой. Сборная Турции показала, что в нападении у неё есть подушка безопасности.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.96. Да, это плей-офф, и каждый забитый мяч играет очень большую роль. Однако Рангник и Монтелла пропагандируют остроатакующий быстрый футбол. Их команды обещают подарить интересную бескомпромиссную игру.

Фаворита выявить невозможно. Даже при не самой высокой плотности в обороне турки способны удивить. Австрийцы всё-таки не та команда, чей класс сильно отличается от того, который есть у «лунных звёзд». Многое решат самоотдача и игровые моменты.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Австрия — Турция 2 июля 2024 года

Обе сборные встали на путь прогресса. Предпочитающие атакующий стиль игры Рангник и Монтелла помогли им раскрыться с лучшей стороны. Команды показывают красивый интенсивный футбол, много забивают и выступают с отличным рвением. Это предрасполагает к тому, что, несмотря на всю важность, встреча получится зрелищной и результативной.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Прогноз на матч Кубка Америки:
Боливия — Панама. Нет ничего невозможного
Боливия — Панама. Нет ничего невозможного
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android