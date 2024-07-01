Австрия — Турция. Рангник и Монтелла покажут, что такое футбол

Этот матч может стать самым интересным на Евро-2024. Сталкиваются две суператакующие команды.

2 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.00. Успех турок оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Австрия — Турция 2 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Австрия — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.19. Гол турок доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция (02.07.2024)

Началось самое интересное — плей-офф Евро-2024. 2 июля состоятся две встречи 1/8 финала. В самой поздней из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге померяются силами Австрия и Турция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Артур Суареш Диаш.

Ральф Рангник продолжает оказывать на развитие австрийского футбола бесподобное влияние. Его подопечные вышли в плей-офф с первого места из сложной группы. Они досадно уступили Франции (0:1), а затем очень красиво победили Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).

До чего же красно-белые хорошо организованы. Уже трудно представить лучше подходящего под их организм наставника, чем бывший функционер московского «Локомотива». Футболистам легко даются выполнение сложных тренерских установок и большие физические нагрузки, предлагаемые Рангником.

Команды Ральфа всегда отличались прессингом и высокой атакующей производительностью. Во встрече с Нидерландами стало понятно, что потенциал нападения сборной Австрии совершенно не ограничен. Она просто издевалась над звёздными защитниками «оранжевых».

В составе сборной Австрии немного игроков, выступающих на клубном уровне за топовые команды. Но это только пока. После Евро-2024 многие футболисты красно-белых могут попасть в прицел грандов. Ещё в квалификации на турнир они показали, что обладают незаурядными качествами и внушительным потенциалом.

Со сборной Турции история очень похожая. Она положительно изменилась после того, как Винченцо Монтелла был назначен на должность главного тренера. Благодаря его стараниям «лунные звёзды» впервые с 2008 года вышли в плей-офф чемпионатов Европы.

На групповом этапе Евро-2024 подопечные Монтеллы победили Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также уступили с разгромным счётом Португалии (0:3). Правда, нельзя не отметить, что у грузин были шансы сравнять счёт, чехи провели бо́льшую часть встречи и забили в меньшинстве, а «команда избранных» реализовала только половину своих моментов.

Монтелла классно прокачал игру в нападении. Его подопечные постоянно в движении, здорово открываются и редко не доводят атаки до удара. Что же до обороны, то тут определённо имеется простор для улучшения. Всё потому, что обладающих хорошими оборонительными навыками футболистов у сборной Турции совсем не густо.

В полузащите и нападении у «лунных звёзд» целая россыпь талантов. У Монтеллы в подспорье есть много классных футболистов. А какой шедевр положил Арда Гюлер во встрече с Грузией? И есть ли предел в быстроте Керема Артюркоглу?

Ну и как не вспомнить Дженка Тосуна, когда-то выступавшего за «Эвертон». В матче с чехами он вышел на поле на 75-й минуте. Нападающий забил победный гол в дебютной встрече на Евро-2024 на 90+4-й минуте. Как же Монтелла угадал с заменой. Сборная Турции показала, что в нападении у неё есть подушка безопасности.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.96. Да, это плей-офф, и каждый забитый мяч играет очень большую роль. Однако Рангник и Монтелла пропагандируют остроатакующий быстрый футбол. Их команды обещают подарить интересную бескомпромиссную игру.

Фаворита выявить невозможно. Даже при не самой высокой плотности в обороне турки способны удивить. Австрийцы всё-таки не та команда, чей класс сильно отличается от того, который есть у «лунных звёзд». Многое решат самоотдача и игровые моменты.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Австрия — Турция 2 июля 2024 года

Обе сборные встали на путь прогресса. Предпочитающие атакующий стиль игры Рангник и Монтелла помогли им раскрыться с лучшей стороны. Команды показывают красивый интенсивный футбол, много забивают и выступают с отличным рвением. Это предрасполагает к тому, что, несмотря на всю важность, встреча получится зрелищной и результативной.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.