Румыния готовит новый сюрприз на Евро-2024, а Депай будет давить

После 2:3 с Австрией уверенности в нидерландцах куда меньше.

Групповой этап чемпионата Европы в Германии — всё. Не успели и глазом моргнуть, как пришла пора матчей на вылет. Стадия плей-офф стартовала 29 июня, а завершится уже сегодня, 2 июля. Среди прочих за выход в четвертьфинал сразятся сборные Румынии и Нидерландов. Встреча пройдёт в Мюнхене, немецкий арбитр Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 19:00 мск. И прежде чем давать прогнозы, ознакомимся с мнением букмекеров.

Хватит с Румынии и плей-офф

Букмекеры считают сборную Нидерландов явным фаворитом предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Сделать ставку на её победу в основное время предлагается с коэффициентом 1.45, что эквивалентно 68% вероятности. Про выход в четвертьфинал любым способом вообще молчу — коэффициент составляет 1.18 (84%).

Сборная Румынии умудрилась выиграть группу Е, однако дальнейшие шансы, по мнению аналитиков, призрачны. Победа румын в основное время доступна с коэффициентом 9.20 (10%), а выход в следующую стадию — с коэффициентом 5.20 (около 16%). В ничью тоже не сильно верят, предлагая коэффициент 4.50.

Депай должен выстрелить

Несмотря на такой сильный перевес в коэффициентах на победу, букмекеры не ждут разгрома от сборной Нидерландов. Даже победа с форой хотя бы в два мяча идёт с коэффициентом 2.22, что в переводе на вероятность ниже 50%. А индивидуальный тотал голландцев больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.00.

Впрочем, не сильно эксперты верят и в подвиги сборной Румынии. Если румыны забьют, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на голы в обе стороны можно за 2.32. При этом тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.85.

Одним из героев матча 1/8 финала Евро-2024 Румыния — Нидерланды должен стать Мемфис Депай, пророчат аналитики. Гол нидерландского нападающего считается самым вероятным и оценивается коэффициентом 2.30. Может проявить себя и Коди Гакпо — минимум один гол в его исполнении доступен с коэффициентом 2.60.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала ЧЕ-2024 Румыния — Нидерланды (02.07.2024)

Сборная Нидерландов абсолютно логично считается фаворитом предстоящего матча. Разница в классе исполнителей, былые заслуги, история личных встреч — всё это говорит в её пользу. Потому совершенно естественно ждать от подопечных Рональда Кумана территориального и игрового преимущества.

Скорее всего, голландцы с первых минут приберут мяч к своим рукам, то есть к ногам, и начнут активно нагружать оборону сборной Румынии. Однако пытаться удивить этим румын, всё равно что рассказывать рыбе о воде. Они в этом плавали, они это знают. А насколько хорошо они это знают — спросите у сборной Украины.

К слову, украинцы и помогут нам в выборе ставки. Они пропустили три безответных мяча от сборной Румынии, хотя владели мячом 66% времени и наиграли на двукратное преимущество по угловым (8:4). Если планируете болеть за сборную Нидерландов, вот отличный вариант — Ф2 по угловым (-3.5) за 2.30. Румыны проиграли с такой форой на групповом этапе и сборной Словакии.

Второй вариант, который, впрочем, не противоречит первому, связан с Румынией. А конкретнее её гол за 2.00. Матч со сборной Австрии (2:3) показал, что оборона голландцев далека от идеала, а связка Вирджила ван Дейка и Стефана де Врея — далеко не эталон. Так что шансы румынам выпадут. А с учётом того, что это хлеб для их нападающих, ждём гол.

Ставка 1: победа Нидерландов по угловым с форой (-3.5) за 2.30.

Ставка 2: Румыния забьёт за 2.00.