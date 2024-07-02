Бразилия — Колумбия. Пока Винисиус жалуется, Кордоба лидирует

3 июля на стадионе «Левайс» в США состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 Бразилия — Колумбия, группа D. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск. Прежде чем сделать собственный прогноз на исход противостояния, попробуем разобраться в котировках, которые предлагают букмекеры.

Что ждут букмекеры от матча Копа Америка Бразилия — Колумбия 3 июля 2024 года

Согласно котировкам букмекеров, сборная Бразилии является фаворитом предстоящего матча. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.85, что эквивалентно 54% вероятности. Успех сборной Колумбии представлен с коэффициентом 4.50 — 22% вероятности. Даже ничья вероятнее, на неё коэффициент составляет 3.70.

Вместе с тем аналитики не ждут от команд много забитых мячей. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. На гол бразильцев можно поставить за 1.22, а на гол колумбийцев — за 1.61. Голы в обе стороны идут с коэффициентом 2.03.

Самый вероятный счёт, по мнению экспертов, может быть 1:0 в пользу Бразилии. Коэффициент — 6.00. Однако не исключают, что встреча завершится вничью со счётом 1:1. На такое событие коэффициент составляет 6.10. При этом самым вероятным автором забитого мяча в составе Бразилии является Винисиус Жуниор (3.00), а в составе Колумбии — Луис Диас (4.50). На гол Джона Кордобы дают 4.60.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Кубка Америки Бразилия — Колумбия (03.07.2024)

Кто бы мог подумать, что сборная Бразилии, финалист прошлого розыгрыша Кубка Америки, перед заключительным туром нынешнего будет уступать лидеру своей группы два очка. А на самом деле ничего удивительного здесь нет. Причин сразу несколько, но давайте обо всём по-порядку.

Во-первых, перед стартом бразильцы не внушали уверенности — смена тренера, упрощение игры, нестабильные результаты последних матчей, отсутствие Неймара. Начали по нулям с Коста-Рикой, создав массу моментов, но не сумев их реализовать. Фортуна вернула долг во 2-м туре с Парагваем — победа со счётом 4:1, хотя перевес был не такой мощный.

Теперь же предстоит настоящая проверка на прочность. Будущий соперник — сборная Колумбии — обыграл и парагвайцев (2:1), и костариканцев (3:0). Причём атаковал ничуть не хуже, а оборонялся так же успешно. Любопытно, что колумбийцы таким образом добились 10-й победы кряду во всех турнирах. А не проигрывают они и вовсе с февраля 2022 года.

Усугубляет положение сборной Бразилии перед предстоящим матчем история личных встреч. Разумеется, в целом преимущество у бразильцев. Однако это заслуга былых составов. Самая свежая игра состоялась в ноябре 2023 года во время отборочного турнира к ЧМ-2026. И тогда победу праздновала Колумбия — 2:1.

Более того, за девять матчей с 2014 года бразильская сборная становилась сильнее колумбийской всего четыре раза. И это при двух поражениях! Учитывая нынешнее состояние обеих команд, трудно говорить о статусе фаворита. К данной минуте действительность такова, что соперники определённо стоят друг друга.

Поэтому в качестве ставки имеет смысл рассмотреть победу более организованной Колумбии или ничью. Коэффициент добротный — чуть ниже 2.00. Пока Винисиус жалуется на поля и судейство на Копе-2024, колумбийские футболисты делают вещи. А именно гарантировали себе место в плей-офф турнира. Не удивлюсь, если они в итоге дойдут до финала.

Ставка: сборная Колумбии не проиграет за 1.95.