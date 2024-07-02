Экспресс на Евро-2024: Румыния не боится Нидерландов, Австрия — тёмная лошадка

Сегодня пройдут последние матчи 1/8 финала Евро-2024. Ждать ли сегодня сенсации или фавориты легко преодолеют этот этап? Попробуем разобраться. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.13.

Прогноз на матч Румыния — Нидерланды

Выход в плей-офф — это большое событие для Румынии. Она сенсационно разгромила Украину (3:0), не без шансов уступила Бельгии (0:2) и сыграла вничью со Словакией (1:1). «Трёхцветные» играют на износ, радуя нейтральных болельщиков слаженной командной игрой неплохого качества и характером. За них хочется болеть и переживать, но уровень развития футбола в стране давно не менялся.

У сборной Нидерландов в составе гораздо больше футболистов мирового уровня, чем у Румынии. У неё есть целая россыпь молодых звёзд, которые способны в одиночку сделать результат. Особый талант у вундеркинда «ПСЖ» Хави Симонса, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за «Лейпциг». Однако «оранжевые» победили только поляков на групповом этапе — 2:1. С французами сыграли вничью (0:0), а проиграли Австрии (2:3).

Нидерландцам очень повезло с соперником. Но только на первый взгляд. Лёгкая прогулка в предстоящем матче их не ждёт. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч Австрия — Турция

Ральф Рангник продолжает оказывать на развитие австрийского футбола бесподобное влияние. Его подопечные вышли в плей-офф с первого места из сложной группы. Они досадно уступили Франции (0:1), а затем очень красиво победили Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). Футболистам легко даются выполнение сложных тренерских установок и большие физические нагрузки, предлагаемые тренером.

На групповом этапе Евро-2024 Турция победила Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также уступила с разгромным счётом Португалии (0:3). Правда, нельзя не отметить, что у грузин были шансы сравнять счёт, чехи провели бо́льшую часть встречи и забили в меньшинстве, а «команда избранных» реализовала только половину своих моментов.

Обе сборные встали на путь прогресса. Предпочитающие атакующий стиль игры Рангник и Монтелла помогли им раскрыться с лучшей стороны. Команды показывают красивый интенсивный футбол, много забивают и выступают с отличным рвением. Но в плане организованности и стабильности предпочтение отдаём австрийцам. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.95.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в матче Румыния — Нидерланды за 2.10.

Ставка 2: победа Австрии в матче с Турцией за 1.95.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.95 = 4.13.