Коста-Рика — Парагвай. Бальбуэне нечего терять

Сборные пойдут ва-банк. Осторожничать и играть на результат смысла нет, ведь в плей-офф дорога закрыта.

3 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Коста-Рика — Парагвай. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу парагвайцев можно с коэффициентом 2.08. Успех костариканцев оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Коста-Рика — Парагвай 3 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Коста-Рика — Парагвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют костариканцы, сыграет коэффициент 1.60. Гол парагвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки Коста-Рика — Парагвай (03.07.2024)

Наступила пора плей-офф Евро-2024. Совсем скоро то же самое случится с Кубком Америки. 3 июля состоятся два матча 3-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Кью-ту» в городе Остин штат Техас встретятся Коста-Рика и Парагвай. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

По сути, грядущая встреча — это матч престижа. Парагвай уже лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф, а Коста-Рике не удастся преодолеть огромную разницу по забитым и пропущенным мячам. Есть основания не ждать обыденных стратегий и составов сборных.

Густаво Альфаро и Даниэль Гарнеро могут со спокойной душой экспериментировать, не обращая внимания на результат. У них есть возможность дать проявить себя молодёжи и получающим мало игрового времени футболистам. Должна получиться смелая и интересная игра.

Коста-Рике несвойственно играть в агрессивный атакующий футбол. С давних времён её главным оружием является крепкая защита. Последние несколько лет с нападением большая беда. Сборная очень редко создаёт моменты и при этом упускает хорошие возможности забить.

Альфаро пора этим заняться. Во встречах с Бразилией (0:0) и Колумбией (0:3) суммарно его подопечные нанесли восемь ударов, два из которых пришлись в створ. Форварды сборной Коста-Рики, в частности выступающий за московский «Спартак» Манфред Угальде, который пропустит грядущий матч из-за перебора жёлтых карточек, выглядели потерянными.

Не отпускало ощущение, что нападающие сборной Коста-Рики не знают, как открываться и развивать атаки. Если не последует качественных изменений или хотя бы предпосылок к ним, аргентинский специалист может лишиться работы.

Под руководством Густаво Альфаро костариканцы провели 10 матчей, включая товарищеские, в которых одержали только четыре победы. Причём обыграли они явных аутсайдеров. Получится ли у костариканцев хотя бы забить парагвайцам?

У сборной Парагвая, несмотря на более интересный состав, дела обстоят хуже, чем у Коста-Рики. Красно-белые выиграли всего лишь 3 из 16 последних матчей, включая товарищеские, а также четыре раза сыграли вничью.

Во встречах с Колумбией (1:2) и Бразилией (1:4) местами парагвайцы смотрелись интересно и достаточно опасно. В обоих матчах здорово обострял 20-летний нападающий «Брайтона» Хулио Энсисо. В игре с «кофейщиками» он отметился забитым мячом.

Во встрече с Бразилией проснулся лидер сборной Мигель Альмирон. Относительно минувшего сезона полузащитник «Ньюкасла» заметно сбавил. В матче с Колумбией он выступил крайне невнятно, но в игре с жёлто-зелёными наблюдался проблеск его настоящих возможностей.

Что же до обороны Парагвая, то тут кромешная тьма. Защитники, в том числе выступающий за московское «Динамо» Фабиан Бальбуэна, не справляются со своими обязанностями. Поэтому предлагаем заключить пари на «обе забьют» за коэффициент 2.16. Терять сборным уже нечего, осторожничать нет никакого смысла.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Коста-Рика — Парагвай 3 июля 2024 года

Как минимум по одному забитому мячу сборные должны забивать. Парагвайцы бодро смотрятся в нападении, но в защите у них проходной двор. У костариканцев всё наоборот, однако в этот раз они вряд ли будут отталкиваться от оборонительной стратегии. Встреча уже не несёт принципиального характера. Альфаро может заняться улучшением игры в атаке.

Ставка: обе забьют за 2.16.