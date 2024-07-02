Куман и Рангник ограбят букмекеров. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Третий игровой день плей-офф Евро держал рубрику в напряжении вплоть до концовок обоих матчей. Ставка Владимира Прокофьева на Х2 в пользу Бельгии сгорела из-за автогола Вертонгена на 85-й минуте, а тотал больше 9.5 угловых во встрече Португалия – Словения зашел благодаря двум корнерам в компенсированное время.

В банке стало 77 950 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Румыния – Нидерланды.

Ставка: обе забьют за 2.15.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 3450 фишек).

Румыния – одна из сборных, которая прошла групповой этап значительно лучше ожиданий. На старте турнира команда Йордэнеску разгромила Украину, дальше ожидаемо уступила Бельгии, а затем скатала со Словакией ничью, которая устраивала обе сборные.

Путь Нидерландов к плей-офф получился неоднозначным – после победы над Польшей и достойной ничьей с Францией парни Кумана в зрелищном поединке уступили Австрии и скатились аж на третью строчку в группе.

Забавно, что Румыния и Нидерланды набрали по четыре очка. Но одной сборной этого хватило для первенства в квартете, а другой – лишь для третьей позиции. Хотя на статусе фаворита это никак не сказывается, чистый выигрыш нидерландцев идёт за скромные 1.45.

Мне нравится ставка «обе забьют». Коэффициент 2.15 на этот исход считаю неоправданно высоким. Инициатива будет в руках и ногах Нидерландов – и в такой диспозиции у них хватает проблем в обороне. Парни Кумана пропустили от Польши после стандарта, а от Австрии и вовсе на любой вкус. Да и нули с Францией больше похожи на стечение обстоятельств.

У Румынии четыре гола по итогам группового этапа. Рэзван Марин и партнёры закинули «трёшку» Украине и поразили ворота Словакии. Даже с мощной Бельгией команда Йордэнеску вполне наиграла на гол – xG 0.93.

СТАВКА №2

Матч: Австрия – Турция.

Ставка: обе забьют за 1.73.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2190 фишек).

Австрия – главная сенсация группового этапа. Команда Рангника выиграла группу D с Францией и Нидерландами. Сам результат более чем справедлив, футболисты прекрасно готовы физически, выглядят единым целым и слаженно прессингуют по всему полю.

Турция в свойственной ей манере выдала эмоциональные качели. Яркая победа над Грузией сменилась глупейшим автоголом и разгромными 0:3 от Португалии, но в конечном счёте Чалханоглу и партнёры одолели Чехию и также, как и сегодняшний соперник, набрали шесть очков.

Кажется, по коэффициентам Австрия переоценена. П1 в основное время идёт за 2.00, поэтому Х2 на Турцию за 1.80 выглядят интересно. Но меня смущает психологическая неустойчивость сборной Монтеллы. Логичнее взять всё те же «обе забьют» за 1.73.

На текущем Евро ставка на голы в обе стороны зашла в двух матчах каждой сборной. У Австрии это 3:2 с Нидерландами и 3:1 с Польшей, а у Турции – 3:1 с Грузией и 2:1 с Чехией. В двух прошлых очных встречах выбранный исход также срабатывал.

Большое количество голов – всегда плюс для игроков и минус для букмекеров. Ожидаю веселый день на Евро, по итогам которого клиенты БК останутся довольны.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 71 950 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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