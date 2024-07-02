Александр Мюллер — Даниил Медведев. Верим в первую ракетку России на Уимблдоне

3 июля Александр Мюллер и Даниил Медведев сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.05. На успех француза можно поставить в букмекерских конторах за 10.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Александр Мюллер — Даниил Медведев 3 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч второго круга Уимблдона Александр Мюллер — Даниил Медведев не получится упорным. Заключить пари на победу россиянина со счётом 3:0 по сетам можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Александр Мюллер — Даниил Медведев (03.07.2024)

Набирает обороты 137-й розыгрыш самого старого из действующих теннисных турниров — Открытого чемпионата Великобритании. 3 июля во встрече второго круга Уимблдона померяются силами Александр Мюллер и Даниил Медведев. Начало — не раньше 13:00 мск.

Александр Мюллер на предыдущей стадии турнира в трёх сетах обыграл соотечественника — Юго Гастона. Нельзя сказать, что победа далась 27-летнему теннисисту легко. Дважды дело дошло до тай-брейка. Не вырви он на волевых качествах вторую партию, встреча могла принять совершенной иной оборот.

На траве Александр выступает очень редко. Что в прошлом сезоне, что в текущем, перед Уимблдоном он не провёл ни одного матча на данном покрытии. Куда комфортнее француз чувствует себя на грунте. На нём теннисист выиграл два «челленджера». Больше титулов в его коллекции пока нет.

Изобилия трофеев в карьере Мюллера не предвидится. Он не обладает выдающейся техникой, сверхмощной точной подачей и высокой скоростью принятия решений. Александр — теннисист средней руки, умеющий проявить характер и силу воли. Стабильно показывать игру элитного уровня он неспособен.

Ни разу за всю карьеру Мюллер не пробирался дальше второго круга на мэйджорах. Из «Ролан Гаррос» — 2024 он вылетел, без шансов уступив в трёх партиях Маттео Арнальди. А ведь это его любимый грунт, и в соперниках был не настолько сильный и техничный теннисист, как Даниил.

Для Медведева сезон складывается пока что провально. Он не выиграл ещё ни одного трофея, хотя был близок к этому. Россиянин досадно в пяти сетах проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open, а также уступил Карлосу Алькарасу в решающей встрече Индиан-Уэллса.

От Медведева можно и даже нужно ждать победы на Уимблдоне. Трава — отлично подходящее ему покрытие. Для успеха Даниилу необходимо обрести максимальную уверенность и набрать форму по ходу Открытого чемпионата Великобритании. Небольшая заявка на успех уже сделана.

В матче первого круга Уимблдона Даниил уверенно победил Александра Ковачевича, сделав 16 эйсов. Россиянин нащупал свою фирменную мощную подачу, что уже — полдела. Корректировки претерпела и его игра на приёме. Она стала ближе к линии, разнообразнее и эффективнее.

Ранее теннис Медведева прилично прихрамывал. Он использовал имеющееся мастерство не с максимальной эффективностью. В первом круге Уимблдона начала просачиваться чемпионская игра Даниила. Необходимо продолжать в том же духе, развивать успех.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Александр Ковачевич — не тот соперник, на котором проявляется мастерство. Он отметил, что Медведев играл с запасом, успевал на все удары. В предстоящем матче будет ненамного сложнее, но Даниилу как раз и необходимо постепенное повышение оппозиции.

В прошлом сезоне россиянин добрался до полуфинала Открытого чемпионата Великобритании. Он пообещал, что в текущем розыгрыше турнира постарается выступить лучше и пройти до самого конца. Ставка на победу россиянина со счётом 3:0 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Вполне вероятно, Медведев сможет навесить «баранку» французу. После непринуждённой победы в матче первого круга он почувствовал воодушевление и неуязвимость. Это не значит, что последует недооценка соперника. Как раз такого здорового эгоизма иногда не хватает Даниилу последние несколько лет для больших побед.

Прогноз и ставка на матч второго круга Уимблдона Александр Мюллер — Даниил Медведев 3 июля 2024 года

Александр Мюллер не из робких, но на одном уровне соревноваться с Даниилом — вне его компетенции. У россиянина в разы выше уровень мастерства, больше опыта выступлений на турнирах «Большого шлема». И, кроме того, покрытие не на стороне француза. Грунт и трава по скорости — полные противоположности. Медведев — явный фаворит.

Ставка: победа Даниила Медведева со счётом 3:0 за 1.52.