«Динамо» М — «Партизан». Личка — маэстро Братского кубка

На товарищеский турнир у бело-голубых настрой не хуже, чем на официальный. Сербы это прочувствуют.

3 июля состоится матч Братского кубка «Динамо» Москва — «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех чёрно-белых оценён экспертами в 2.57. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Партизан» 3 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.20.

Анализ и прогноз на матч «Динамо» — «Партизан» (03.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 3 июля на стадионе «ВТБ Арена» померяются силами в матче 1-го тура Братского кубка московское «Динамо» и «Партизан». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Название турнир получил в честь тёплых отношений между клубами и их поклонниками. Впрочем, высокий накал соперничества и жажды победить при этом никто не отменял. Ждать, что команды будут показывать аккуратный футбол без борьбы и нарушений правил, определённо не стоит. Особенно от «Динамо».

Для Марцела Лички контрольные встречи не менее важны, чем официальные. Его подопечные проиграли только 2 из 15 товарищеских матчей. Ничьих при этом только две. В минувшем розыгрыше Братского кубка бело-голубые сначала крупно победили, а затем разгромили ЦСКА (5:0 и 6:3).

Личка задействовал много молодёжи, совершенно не потеряв при этом в качестве футбола. Чешский специалист — большой мастер в управлении ресурсами и отличный стратег. До последнего его команда боролась за золотые медали чемпионата России сезона-2023/2024.

В предстоящем матче Марцел не может рассчитывать на четырёх легионеров, отправившихся в расположение национальных команд на Кубок Америки. Но у него есть возможность задействовать перешедшего в клуб на правах свободного агента Андрея Лунёва и известных бывших футболистов — Руслана Пименова, Дениса Колодина и Йована Танасевича.

Лунёв навёл немало шуму в Лиге Европы. Его трансфер — хорошее усиление для «Динамо». Если бы у московского клуба не сбоила вратарская линия, «Зенит» завершил бы сезон без золотых медалей РПЛ. Отныне простых ошибок должно стать намного меньше. А может быть, они и вовсе сойдут на нет.

«Партизан» — хорошая проверка на прочность для подопечных Марцела Лички. Это классно скомпонованная динамичная команда. Сезон-2023/2024 клуб из Белграда завершил на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии. И это не предел его возможностей.

Недавно на должность главного тренера чёрно-белых вернулся Александар Станоевич. Впервые он возглавил «Партизан» в 36 лет, таким образом став самым молодым наставником в истории клуба. Вместе с ним команда достигла немалых успехов как на внутренней, так и на международной арене.

У Станоевича не менее здорово получается развивать молодёжь, чем у Марцела Лички. Однако после возвращения на должность главного тренера «Партизана» специалисту может потребоваться некоторое время на привыкание к изменениям, которые пережил клуб после его отставки.

Кроме того, к предстоящему матчу чёрно-белые подходят с важной кадровой потерей. В лазарете пребывает капитан клуба из Белграда Светозар Маркович. У него травма колена. Защитник не был включён в заявку на недавнюю контрольную встречу, в которой «Партизан» уступил «Браво» (1:2).

Заключить пари на то, что бело-голубые обыграют команду из Белграда, можно с коэффициентом 2.29. История очных встреч насчитывает всего три матча, в двух из которых москвичи победили. Другая игра проходила не в России и ознаменовалась ничейным результатом — 1:1.

Чёрно-белые выиграли только 2 из 10 последних матчей, включая товарищеские. За этот период времени они пропустили 20 мячей. Возвращение Станоевича должно взбодрить команду из Белграда, но без ведущего защитника ей, очевидно, приходится очень нелегко.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Партизан» 3 июля 2024 года

У «Динамо» настрой посерьёзнее, чем у «Партизана». Марцел Личка не позволит подопечным расстроить родных болельщиков. Братский кубок — стихия чешского наставника. Клуб из Белграда ослаблен важной кадровой потерей. Да и возвращение Станоевича вряд ли окажет моментальный эффект. Первые шаги в сторону прогресса будут сделаны, но не более.

Ставка: победа «Динамо» за 2.29.