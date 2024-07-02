Прогнозы на главные матчи Уимблдона: Медведев готовится к Олимпиаде, Эрика подменит Мирру

Даниил не может ударить в грязь лицом, а сестра вундеркинда Андреевой продолжит играть, но уже за двоих.

На фоне плей-офф Евро-2024 и группового этапа Кубка Америки не стоит забывать про Уимблдон. Стоит поболеть за наших теннисистов, а они отблагодарят нас победами. На 3 июля запланировано немало интересных встреч. Предлагаем вам познакомиться с прогнозами на главные матчи игрового дня.

Прогноз на матч Донна Векич — Эрика Андреева

Эрика Андреева – это старшая сестра нашумевшей Мирры. Сестра покинула Уимблдон, а Эрика преодолела первый круг, победив Эмину Бектас (7:6, 3:6, 6:3). У неё есть шанс на травяных кортах превзойти Мирру. Вот только соперница у неё непростая.

Векич многое повидала за свою карьеру. Но её лучшим достижением на Открытом чемпионате Великобритании остаётся четвёртый круг. В текущем сезоне ТБШ Донне совсем не удаются. Открытый чемпионат Австралии она покинула, проиграв матч первого круга, а на «Ролан Гаррос» добралась до третьего, но уступила Ольге Данилович, занимающей место ниже сотни лучших теннисисток мира.

Конечно, шансы у Андреевой есть, но они совсем небольшие. В победу слабо верится, но в то, что Эрика выиграет хотя бы один сет, другое дело. Поставить на это можно с коэффициентом 2.00.

Прогноз на матч Чжу Линь — Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова продолжает восстанавливать свою репутацию. Получается неплохо. Во встрече первого круга Анастасия победила американку Тэйлор Таунсенд (7:6 (7:4), 6:1), а теперь ей предстоит сыграть с китаянкой. Большой плюс, что разница в возрасте между теннисистками небольшая – всего два года. Вряд ли россиянка будет уступать в скорости и резкости.

Большого опыта Чжу в первом круге не получила. Она выиграла у Ирины Бегу, находящейся последнее время в очень плохом тонусе и занимающей место далеко за сотней WTA.

В этом сезоне у Анастасии не получалось преодолеть второй круг ТБШ. Но матч с Линь – это отличный шанс улучшить результаты в текущем году. Есть смысл поставить на победу Павлюченковой со счётом 2:0 по сетам за 1.98.

Прогноз на матч Александр Мюллер — Даниил Медведев

Медведев должен быть воодушевлён на Уимблдон. Недавно стало известно, что первая ракетка России получил приглашение на Олимпиаду и принял его. Нужно как следует подготовиться к событию, которое так много значит.

В этом сезоне Даниилу неплохо даются турниры, но он слабо проводит финальные матчи. Непонятно, с чем это связано, но россиянин уверен, что на травяном покрытии достигнет хороших результатов.

В этом году Медведев добирался до финала Открытого чемпионата Австралии и даже вёл по сетам 2:0 в игре с Янником Синнером, но растерял всё преимущество и потерпел поражение. На «Ролан Гаррос» получилось хуже. Даниил выбыл уже в четвёртом круге, проиграв Алексу де Минору.

Что касается Александра Мюллера, он очень слабо провёл предыдущие два ТБШ, выбыв из Открытого чемпионата Австралии в первом круге, а в Париже проиграл во втором. Он располагается за сотней рейтинга АТР и в целом не представляет серьёзной угрозы. Есть смысл поставить на победу Медведева и тотал меньше 28.5 гейма за 1.90. Это должна быть лёгкая прогулка.

Прогнозы на матчи дня Уимблдона

Ставка 1: Эрика Андреева выиграет хотя бы один сет в матче с Донной Векич за 2.00.

Ставка 2: Павлюченкова выиграет у Линь со счётом 2:0 по сетам за 1.98.

Ставка 3: победа Медведева в игре с Мюллером и тотал меньше 28.5 гейма за 1.90.