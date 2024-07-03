Восхищаемся Испанией и Нидерландами, не верим Англии. Кто вышел в 1/4 финала Евро-2024

«Красная фурия» может пройти даже Германию, а «оранжевым» сопутствует удача. «Три льва» пока не удивляют.

Завершилась 1/8 финала Евро-2024. Без сюрпризов, если не считать поражение сборной Италии в матче со Швейцарией, но там изначально шансы команд были приблизительно на одном уровне. Назвать выход в четвертьфинал Турции сенсацией, тоже сложно, пусть для многих это стало неожиданностью.

5 июля стартует 1/4 финала Евро-2024. Открывать её будет матч между хозяйкой турнира сборной Германии и Испании. Кого букмекеры видят фаворитами и как изменилось их мнение после матчей 1/8 финала, расскажем сейчас.

Сетка 1/4 финала Евро-2024

5 июля, 19:00 мск Германия — Испания;

5 июля, 22:00 мск Португалия — Франция;

6 июля, 19:00 мск Англия – Швейцария;

6 июля, 22:00 мск Нидерланды – Турция.

Чутьё подводит букмекеров

Кто может переубедить букмекеров в выборе фаворитом сборной Англии? Разве что у Швейцарии получится это сделать. Коэффициент на победу команды Саутгейта на Евро-2024 составляет 4.30. Даже невнятная игра в 1/8 финала со Словакией не изменила расклады в линии. Напомним, что «три льва» выиграли у «словацких соколов» сравняв счёт на последних минутах – 1:1, а затем победный мяч в экстра-тайме забил Гарри Кейн.

Швейцария преподнесла сюрприз, победив Италию со счётом 2:0. Если во время встречи Англии и Словакии чувствовалось, что будет этот спасительный гол, то по матчу «крестоносцев» с «лазурной командой» такого ощущения не было. На проход подопечных Мурата Якина в четвертьфинал чемпионата Европы можно поставить за 2.48, а на их победу в турнире за 15.0.

Любо-дорого смотреть на «Красную фурию»

Матч между Испанией и Германией должен стать настоящим безумием. Хозяева турнира рискуют покинуть Евро-2024 в четвертьфинальной стадии. «Красная фурия» до сих пор не достигла пика, несмотря на то, что выиграла все четыре встречи с общим счётом 9:1. На пути к 1/4 финала она выбила Грузию (4:1). В этом не было ничего сложного, но по игре было заметно, что команде Луиса де ла Фуэнте есть куда прибавлять ещё.

Но не просто так букмекеры отдают почти незаметное преимущество испанцам. Их проход оценён в 1.90, а на немцев предлагают поставить за 1.95. Бундестим тоже может улучшить свои показатели. Учитывая глубину состава в атаке, которая есть у Нагельсмана, прибавлять можно и даже нужно.

Матч с датчанами получился запоминающимся, но не столько из-за красочной игры, сколько из-за трёх отменённых голов и пенальти, который был поставлен в ворота Дании. Именно он и помог Германии выиграть встречу. На победу Испании на Евро-2024 дают 5.00, а на Германию можно поставить за 5.60.

Роналду или Мбаппе?

Португалии предстоит сыграть с Францией. Но в этих командах не просматривается реальный претендент на победу в чемпионате Европы. Криштиану и его сокомандники показали, что плохо реализовывают моменты. Они не смогли обыграть словенцев в основное время, а в дополнительное Роналду не забил с пенальти. Дело дошло до серии 11-метровых, в которых был неподражаем Диогу Кошта, отразив все три удара соперника.

Французам повезло. В матче 1/8 финала с Бельгией счёт 0:0 держался до 85-й минуты, пока Вертонген не срезал мяч в свои ворота. Благодаря автоголу «синие» прошли дальше, а на их проход предлагают поставить за 1.70. В тот момент, когда проход португальцев оценили в 2.25. На наш взгляд, эти цифры должны быть равными. Как и ожидаемый футбол от этих сборных.

Что касается победы на Евро-2024, то шансы Франции оценили в 5.25, а Португалии – в 7.40.

Что на сладкое?

Безумный футбол продемонстрировала сборная Нидерландов, но над реализацией моментов нужно поработать. Огромное количество моментов «оранжевые» транжирили, а мяч нередко улетал в молоко. С этим нужно что-то делать. Задача футболистов наладить прицел. В целом, у команды Кумана хорошие шансы добраться до полуфинала. Поставить на это можно с коэффициентом 1.31. Победа на Евро-2024 нидерландцев оценена коэффициентом 6.60.

Играть им предстоит с Турцией, на проход которой предлагают поставить с коэффициентом 3.60. Кто-то скажет, что в матче 1/8 финала с Австрией это турки сыграли блестяще, мы же считаем, что подопечные Рангника сыграли хуже, чем в предыдущих встречах. Ещё долго будут крутить отрывки с моментом, когда Баумгартнер направляет мяч головой практически вплотную к воротам, но голкипер парирует удар.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: проход Швейцарии в матче с Англией 2.48.

Ставка 2: выход Испании в 1/2 финала за 1.90.

Ставка 3: проход Нидерландов в матче с Турцией за 1.31.