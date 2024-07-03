Такого победителя Евро ты точно не ждал. Нидерланды используют шанс

Вот и пронеслась первая стадия плей-офф чемпионата Европы в Германии. На отдых времени нет, нужно готовиться к следующей. Четвертьфиналы стартуют 5 июля, а завершатся 6 июля. Претендентов на звание победителя осталось всего восемь, и сетка очень интересная. Разбираемся во всём по порядку и делаем прогноз на того самого счастливчика.

1/4 финала ЧЕ-2024: все пары, календарь, расписание матчей

5 июля, пятница

Испания — Германия (19:00 мск);

Португалия — Франция (22:00 мск).

6 июля, суббота

Англия — Швейцария (19:00 мск);

Нидерланды — Турция (22:00 мск).

Перед нами не просто расписание матчей четвертьфинала чемпионата Европы — 2024. Встречи распределены таким образом, что в каждый конкретный день играют команды с определённой стороны турнирной сетки. От этого сильно зависит прогноз на итогового победителя.

Чемпионат Европы — 2024: турнирная сетка, таблица

В пятницу, 5 июля, пройдут два матча с одной стороны турнирной сетки. Волею случая и по итогам результатов встреч группового этапа в эту часть попали сразу четыре гранда. Сборная Испании, сборная Германии, сборная Португалии и сборная Франции — все они перед стартом турнира входили в пятёрку фаворитов в борьбе за победу.

Испания в 1/4 финала сойдётся с Германией, а Португалия будет противостоять Франции. Это означает, что в полуфинале по эту сторону нас ждёт очередной топ-матч. Вместе с тем это означает, что до финала доберётся лишь одна из команд. Учитывая высокий уровень каждой, предугадать конкретную практически нереально.

На этом фоне сборным Англии и Нидерландов невероятно повезло. Англичане в четвертьфинале встретятся со сборной Швейцарии, а нидерландцам нужно будет сыграть со сборной Турции. При всём уважении назвать таких соперников непроходимыми язык не поворачивается. Потому до финала с этой стороны добраться гораздо легче, а финалиста предугадать проще.

Прогноз и ставка на победителя Евро-2024 в Германии

На данную минуту, судя по результатам и качеству игры, ближе всего к победе на чемпионате Европы находятся сборные Испании и Германии. Однако они будут играть между собой скрытый финал уже сейчас, и здесь чистой воды случай и гадание, ведь фаворита просто нет.

Даже если условные испанцы пройдут немцев, в полуфинале они попадут на Португалию или Францию. Ни та, ни другая, несмотря на проявившиеся по ходу турнира недостатки, подарком отнюдь не является. Работает и наоборот. Потому остаётся выбирать между сборными Англии и Нидерландов. И здесь логика тоже простая.

Англичанам в какой-то момент должна перестать улыбаться удача. Либо уже сейчас, либо в полуфинале. При такой, мягко говоря, аристократичной игре добраться до четвертьфинала уже было успехом. Швейцарцы, конечно, не выглядят самым грозным оппонентом, но на очередную сенсацию после победы над Италией вполне способны.

У нидерландцев ситуация куда проще. Сборная Турции на групповом этапе получила 0:3 от Португалии и не является главным претендентом даже на финал. Вылету в 1/4 финала турки вряд ли сильно расстроятся, ведь они и без того хорошо выступили. Тем более в последней очной встрече потерпели поражение от «оранжевых» со счётом 1:6 и явно уступают в классе.

При этом сборная Нидерландов исторически неплохо играет со сборной Англии. За девять прошлых матчей проиграла всего лишь раз, победив четырежды. А это сильная заявка на выход в финал, за который букмекеры, к слову, дают коэффициент 2.85. Если не хотите рисковать, можете хотя бы подумать над таким вариантом, который вполне вероятен.

Если же считаете, что подопечные Рональда Кумана справятся с обескровленным соперником с другой стороны турнирной сетки, тогда можно проверить их итоговую победу на турнире. Коэффициент дают очень внушительный — 8.50. Но тем лучше, ведь потенциальный выигрыш выше. Неожиданно, но небезосновательно.

Ставка: Нидерланды выиграют Евро-2024 за 8.50.