Яркий Уругвай, мощная Аргентина и странная Бразилия. Кто вышел в 1/4 финала Кубка Америки

Два претендента на победу сыграют уже в четвертьфинале. И фаворит ли Бразилия?

На Кубке Америки завершился групповой этап. Без сенсаций не обошлось. Не смогли пробиться в плей-офф США и Мексика, хоть последние и переживают непростые времена. Не увидим мы в играх на вылет и сборную Чили. Зато в четвертьфинал прошла сборная Панамы. Ну а сборная Бразилии, которую всегда относят к фаворитам, не смогла выиграть группу, благодаря чему мы получили огненный четвертьфинал.

Матчи 1/4 финала стартуют 5 июля. Рассказываем о том, кого видят фаворитами букмекеры.

Сетка 1/4 финала Кубка Америки

5 июля, 4:00 мск Аргентина — Эквадор;

5 июля, 4:00 мск Венесуэла — Канада;

7 июля, 1:00 мск Колумбия – Панама;

7 июля, 4:00 мск Уругвай – Бразилия.

Класс Аргентины позволяет эконом-режим

Сборная Аргентины — главный фаворит Кубка Америки — 2024. Сделать ставку на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 2.20. Пока команда Лионеля Скалони движется по турниру как бездушная и сминающая всё на своём пути машина. В группе аргентинцы переиграли Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Да, не самые сильные соперники, которые переживают не лучшие времена, но три победы без пропущенных мячей — показатель. Шансы на проход в полуфинал букмекеры отобразили котировкой 1.17.

Сможет ли что-то противопоставить сборная Эквадора? Скорее всего, нет. Да, у эквадорцев неплохая сыгранная команда, но ничего особенного в ней нет. На старте турнира эквадорцам не повезло: удаление Эннера Валенсии сломало весь план на игру с Венесуэлой. Отбиться не получилось. Дальше последовали победа над Ямайкой (3:1) и ничья с Мексикой (0:0), которая эквадорцев вполне устроила. Выделить в этой сборной можно 17-летнего таланта Кендри Паэса, который принадлежит «Челси». Он уже успел отличиться на Копе. Но веры в четвертьфинале в него и его товарищей нет. Шансы Эквадора выиграть Кубок Америки оценили коэффициентом 28.00, а на проход в полуфинал дают 5.10.

Вряд ли здесь будет какая-то феерия. Эквадор будет отбиваться, но не устоит под натиском Месси и компании. При этом велика вероятность, что Аргентина снова не пропустит. Коэффициент на её сухую победу — 1.93.

Венесуэла — Канада — игра на три исхода

Венесуэла удивила экспертов, выиграв все три матча на групповом этапе. Прекрасный результат, но о заоблачных высотах мечтать рано. В игре с Эквадором повезло с ранним удалением у соперника, Ямайка — соперник уровнем ниже, а Мексика переживает не лучшие времена. Тем не менее нужно отметить хорошую физическую готовность венесуэльцев и умение найти и надавить на слабости соперника. Сделать ставку на чемпионство Венесуэлы можно с коэффициентом 25.00, а проход в полуфинал оценили котировкой 1.81. Настоящей проверки у этой команды пока не было.

Канада влюбила в себя многих на ЧМ-2022, но сейчас эта команда точно не стала сильнее. Джесси Марш пока не может наладить организацию игры, правда, его главная задача — успешное выступление на домашнем ЧМ-2026. Пока же получается выезжать на индивидуальных качествах лидеров — Альфонсо Дэвиса, Кайла Ларина и Джонатана Дэвида. Топов канадцы обыгрывать не готовы, но с равными себе вполне могут зацепиться. Четвертьфинал — уже успех, однако можно побороться и за полуфинал. Пока на победу Канады в Кубке Америки дают 40.00, а на проход в 1/2 финала — 2.00.

Предполагать, чем завершится эта игра, сложно. Мы и не будем, лучше просто насладимся матчем.

Серия колумбийцев без поражений продолжится

Сборная Колумбии спутала все карты экспертам, выиграв свою группу. Победы над Коста-Рикой и Парагваем и ничья с Бразилией — гроссмейстерский результат. Прервалась победная серия из 10 матчей, но это не беда, ведь беспроигрышная серия насчитывает уже 26 игр.

И по всему она должна продлиться! Ведь в четвертьфинале колумбийцы получили в награду скромную Панаму. Поставить на выход Колумбии в полуфинал можно с коэффициентом 1.13, а общая победа оценивается в 7.50.

Панама — главная сенсация турнира, команда вышла в плей-офф, опередив хозяев — сборную США. Конечно, помогло раннее удаление у американцев в очной встрече. Хотя поначалу панамцы даже не знали, что с этим делать, первым номером этой команде играть непривычно. Но в конце концов победы они достигли, а обыграть немотивированную Боливию в 3-м туре было делом техники. С Уругваем тоже получилось пободаться, даже забить, но класс всё же сказался. Шансы панамцев на полуфинал оценили коэффициентом 6.00, а чемпионство идёт за 100.00.

Уровень команд здесь слишком разный. Вполне возможно, мы увидим достаточно весёлый футбол, в котором победит Колумбия. Поставить на её победу и ТБ 2.5 гола можно за 2.07.

Без Винисиуса Бьелсу не победить?

Завершит стадию четвертьфиналов главное блюдо — матч Уругвая и Бразилии. И команда Доривала Жуниора здесь далеко не явный фаворит. Бразилия не смогла выиграть группу, сыграв вничью с Колумбией и Коста-Рикой. С Парагваем победа была убедительной, но этого мало, чтобы назвать «селесао» фаворитами Копы. На их чемпионство дают коэффициент 4.00, а проход в полуфинал оценивают в 1.83.

У бразильцев очевидные проблемы с «автобусами», взламывать глубокую оборону им очень сложно. Но Уругвай так играть не будет. С другой стороны, Бразилии в этом матче придётся играть без главной звезды. Винисиус схлопотал сверхлимитную жёлтую карточку в игре с Колумбией за неспортивное поведение.

Игра Уругвая Марсело Бьелсы производит впечатление. Три матча — три победы, высочайшая интенсивность — такой футбол болельщикам нравится. Уругвай выглядит куда более организованной сборной в сравнении с Бразилией. Единственная проблема — порой уругвайцы не выдерживают свой темп. И эти минуты, когда надо отдышаться, становятся проблемой. На групповом этапе справиться с этим удалось, но Бразилия — совсем другой уровень.

И тем не менее Уругвай выглядит куда более цельно, поставить на его проход в полуфинал за 1.98 очень заманчиво. Можно присмотреться и к ставке на чемпионство за 6.50. Но пока же поверим в подопечных Бьелсы в игре с Бразилией.

Прогнозы на четвертьфиналы Кубка Америки

Ставка 1: сухая победа Аргентины над Эквадором за 1.93.

Ставка 2: победа Колумбии над Панамой и ТБ 2.5 за 2.07.

Ставка 3: проход Уругвая в матче с Бразилией за 1.98.