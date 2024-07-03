Джейкоб Фирнли — Новак Джокович. Ноле проиграет, но лишь сет

Серб не железный. Играть сразу после травмы на мэйджоре — это очень нелегко.

4 июля Джейкоб Фирнли и Новак Джокович сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом серба, коэффициент на его победу составляет 1.04. На успех британца можно поставить в букмекерских конторах за 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Джейкоб Фирнли — Новак Джокович 4 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч второго круга Уимблдона Джейкоб Фирнли — Новак Джокович не получится упорным. Заключить пари на победу британца в первом сете можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.55. Поставить на то, что серб выиграет со счётом 3:0 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Джейкоб Фирнли — Новак Джокович (04.07.2024)

Набирает обороты 137-й розыгрыш самого старого из действующих теннисных турниров — Уимблдона. 4 июля во встрече второго круга померяются силами Джейкоб Фирнли и Новак Джокович. Начало — не раньше 13:00 мск.

Джейкоб Фирнли — восходящая звезда британского тенниса. Он стал четвёртым теннисистом в истории страны, выигравшим трофей. 22-летний спортсмен находится за пределами топ-200 мирового рейтинга, но это только пока. Многие пророчат ему большое будущее.

На элитном уровне Джейкоб провёл пока только два матча. Первый блин получился комом. Фирнли навязал борьбу, но уступил в двух сетах на травяном турнире в Истбурне соотечественнику Билли Харрису. Следующий шаг был сделан гораздо увереннее.

Во встрече первого круга Фирнли убедительно обыграл в трёх партиях Алехандро Моро Каньяса. На травяном покрытии Джейкоб чувствует себя как рыба в воде. 22-летний теннисист активно и небезуспешно играет у сетки и обладает хорошей подачей.

Безусловно, Фирнли является явным аутсайдером грядущего матча. Его мастерство находится на этапе зарождения. С опытом и временем техника станет многограннее и отточеннее. Пока что его главным оружием являются сумасшедшее желание и самоотдача. Хватит ли этого, чтобы навязать борьбу знаменитому Новаку Джоковичу на домашнем мэйджоре?

Об участии Ноле стало известно прямо перед стартом турнира. Он перенёс операцию на мениске две недели назад из-за полученной на «Ролан Гаррос» травмы. В 37-летнем возрасте многие не рискнули бы сразу после повреждения сломя голову рваться обратно на теннисный корт.

Любовь Джоковича к Уимблдону слишком велика. Почувствовав, что сил и здоровья на британский мэйджор хватит, 24-кратный победитель ТБШ решил пойти на риск. Пока что он себя оправдывает. В матче первого круга турнира серб разгромил Вита Коприву.

Ник Кирьос пообещал, что будет помогать Джоковичу разминаться перед матчами Уимблдона, если тот выйдет во второй круг. Австралийцу придётся сдержать обещание. Выигравший огромное количество трофеев и побивший ряд удивительных рекордов серб рвётся к 25-й победе на ТБШ.

Пока что сезон складывается для Ноле неудачно. Он не выиграл ни одного трофея. Только нельзя забывать, что Джокович не из тех, кому нужно много времени для обретения оптимальных кондиций. Он обладает монструозным опытом и невероятным уровнем мастерства. На описание великолепия его тенниса могут уйти сотни страниц.

Есть уверенность, что если Новак вылетит с Уимблдона, то произойдёт это не из-за плохого тонуса и некачественной игры. Помешать может травма. Впрочем, Джокович наверняка отдаёт себе отчёт в физическом состоянии и трезво оценивает риски. Заключить пари на его победу со счётом 3:1 можно с коэффициентом 3.45.

Новак выиграл 35 из 36 последних матчей на Уимблдоне. Уступил в пяти сетах в финале минувшего розыгрыша турнира Карлосу Алькарасу. В большей части встреч Джоковичу для победы хватало трёх партий, но с молодыми теннисистами игры частенько затягивались до четырёх, а изредка даже до пяти сетов.

В конце концов, Новак не вечный. Он держит уровень, на классе и опыте одерживает победы, время от времени проявляя волевые качества. Тем не менее в скорости знаменитый серб иногда проседает. Забрать у него один сет — выполнимая для восходящей звезды кобританского тенниса задача. Для юного спортсмена это уже будет большим успехом.

Прогноз и ставка на матч второго круга Уимблдона Джейкоб Фирнли — Новак Джокович 4 июля 2024 года

Джейкоб Фирнли не из робких. У него есть перспективы и возможности для дальнейшего индивидуального роста. Встреча с легендарным Новаком Джоковичем — незабываемый опыт, эмоции и счастье даже в случае поражения. У знаменитого серба есть всё для победы, но вряд ли он победит в трёх сетах. Трудности только пойдут ему на пользу. Будет проще набрать форму и подготовиться к финальным стадиям Уимблдона.

Ставка: победа Новака Джоковича со счётом 3:1 за 3.45.