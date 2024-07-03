Роналду против Мбаппе и скрытый финал. Экспресс на 1/4 финала Евро-2024

Первый раунд плей-офф чемпионата Европы в Германии позади. Не успели и глазом моргнуть, как пришла пора четвертьфиналов. Стадия пройдёт с 5 по 6 июля без перерывов, в два дня организаторы упаковали четыре матча. Прежде всего в глаза бросается сетка, ведь на одной стороне сразу четыре топ-команды. Перед тем как выбрать претендентов для экспресса, пробежимся по расписанию.

1/4 финала ЧЕ-2024: все пары, календарь, расписание

5 июля, пятница:

Испания — Германия (19:00 мск);

Португалия — Франция (22:00 мск);

6 июля, суббота:

Англия — Швейцария (19:00 мск);

Нидерланды — Турция (22:00 мск).

Наконец-то! Схватка будет легендарной

И сборная Испании, и сборная Германии совершенно заслуженно добрались до четвертьфинала и определённо стоят друг друга. Путь был непрост, но по-настоящему серьёзного сопротивления до сих пор не встретили ни та, ни другая. Да, не удивляйтесь, сейчас поясню.

Испанцы вышли сухими из «группы смерти», одержав три победы и не пропустив ни одного мяча. Но тут строгие вопросы надо задавать Хорватии и Италии, а Албания и так сделала всё, что могла. В 1/8 финала «Красной фурии» досталась яркая, но не всемогущая Грузия. Итог — справедливые 4:1.

Немцам же досталась группа куда проще, а потому те гарантировали себе плей-офф за два тура и в заключительном со Швейцарией валяли дурака. Это не помешало сохранить первое место и попасть на крепкую, однако не самую грозную Данию. Вопросы по судейству были, хотя 2:0 в целом тоже по делу.

В предстоящем четвертьфинальном сражении, а это действительно будет сражение, настоящий скрытый финал, букмекеры не видят фаворита. Впрочем, покажите того, кто видит. Не исключено, что дело дойдёт до дополнительного времени. Зато чего стоит ждать, так это голов в обе стороны. Коэффициент нормальный — 1.75.

Испания и Германия являются одними из самых результативных команд этого чемпионата Европы, а в очных встречах нередко тревожили сетку ворот друг друга. При этом немцы не так надёжны в обороне против крепких соперников. Зато если испанцев вынудила пропустить Грузия, то и бундестим в состоянии.

Наличие Роналду и Мбаппе не гарантирует голы

Удивительная сборная Франции умудрилась просочиться в четвертьфинал Евро-2024, не забив ни одного мяча с игры. На групповом этапе Австрию обыграли благодаря автоголу, Нидерландам не забили, а ничью с Польшей скатали благодаря пенальти Килиана Мбаппе. Даже в 1/8 финала с Бельгией помог роковой рикошет!

Сборная Португалии же начала за здравие, а закончила нулевой ничьей со Словенией и победой по пенальти. Причём у португальцев и лично у Криштиану Роналду было всё, чтобы быть сверхрезультативными. КриРо, например, не забил пенальти на 105-й минуте дополнительного времени матча со словенцами. Короче, разочаровали.

Логично будет не ждать много голов от этих грандов с большой буквы и в предстоящей очной встрече. А история противостояний в этом поможет. В пяти из семи последних случаев соперники на двоих забивали не больше одного мяча. Лишь на прошлом Евро сподобились аж на четыре штуки, но тогда была совсем другая история.

Вежливость погубит Англию

Третья составляющая экспресса основывается на поразительном умении сборной Англии редко доводить дело до удара, но при этом добиваться результата. На групповом этапе англичане наиграли на ничью со сборной Дании (1:1), хотя нанесли почти в два раза меньше ударов в створ (4 против 7).

Кроме того, в 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сумели отыграться, а затем в дополнительное время — вырвать победу у Словакии. Как вы уже понимаете, тоже допустив больше точных ударов в свою сторону. На контрасте с этим сборная Швейцарии уже зарекомендовала себя крепким орешком.

Во-первых, и Францию на прошлом Евро выбивала в плей-офф, и чуть не обыграла Германию на групповом этапе текущего. Важно отметить, что швейцарцы прекрасно понимают свой уровень и разбазаривать появляющиеся моменты, особенно в играх с грандами, просто не могут.

Отсюда равенство по ударам в створ в матче с немцами и победа по данному показателю в игре с итальянцами. В качестве ставки в таком случае заманчиво смотрится Х2 по ударам в створ. Едва ли оба тренерских штаба станут менять свою рабочую футбольную модель, которая приносит результат.

Экспресс на матчи четвертьфинала ЧЕ-2024 в Германии

Ставка 1: обе забьют в матче Испания — Германия за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 2 мячей в матче Португалия — Франция за 1.96.

Ставка 3: Швейцария не проиграет по ударам в створ в матче с Англией за 1.83.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.96 х 1.83 = 6.27.