ЦСКА — ОФК. Николич и Березуцкий наращивают мощь

Армейцы укрепили состав летом. Тренерский штаб сделает так, чтобы это принесло дивиденды в будущем.

4 июля состоится матч Братского кубка ЦСКА — ОФК. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «романтиков» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — ОФК 4 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — ОФК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.85.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — ОФК (04.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 4 июля на стадионе «ВТБ Арена» померяются силами в матче 1-го тура Братского кубка московский ЦСКА и ОФК. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Армейцы сохранили основной костяк, избавились от нескольких ненужных футболистов, приобрели Рифата Жемалетдинова, Артёма Шуманского и Данила Кругового. Ещё много игроков вернулись из аренды, и пока что клуб не торопится с ними расставаться. Некоторые по ходу минувшего сезона показали, чего на самом деле стоят.

Болельщики ждали большего от нового сезона, но последовало увольнение Владимира Федотова. Новым главным тренером команды стал Марко Николич, хорошо знакомый с российским футболом. Ранее ему доводилось руководить «Локомотивом», который в те времена переживал непростые времена. В его тренерский штаб также вошёл Алексей Березуцкий.

Перед Николичем на сборах встают три ключевые задачи — освоиться самому, сделать адаптацию новобранцев быстрой, а также дать вернувшимся из аренды прибавившим по ходу сезона футболистам почувствовать, что они действительно нужны и могут принести пользу московской команде.

Пока что всё идёт неплохо. В недавнем товарищеском матче красно-синие обыграли «Шинник» (2:1). Николич использовал 12 замен. Сербский тренер полностью поменял основу, но практически не потерял при этом в качестве. У молодёжи, новичков и вернувшихся из аренды футболистов хороший потенциал.

ОФК по уровню сопоставим «Шиннику». В прошлом сезоне он выступал во втором по значимости дивизионе Сербии. «Романтики» заняли первое место в турнирной таблице и получили путёвку в элитный дивизион страны впервые за без малого 10 лет.

Летом ОФК претерпел не столь позитивные перемены, как ЦСКА. Он лишился ряда важных футболистов. Срок арендного соглашения с ними истёк. «Романтики» взяли у «Црвены Звезды» в аренду небольшую новую партию перспективной молодёжи, но на её развитие уйдёт время.

На данном этапе ОФК и близко не видится конкурентом для ЦСКА. История очных встреч насчитывает всего один товарищеский матч, который армейцы выиграли с разгромным счётом — 4:0. В этот раз у них вряд ли возникнут более серьёзные проблемы, чем тогда.

Заключить пари на победу ЦСКА с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Марко Николич быстро осваивается и наращивает мощь. Жемалетдинову и Круговому необходимо больше таких матчей, как с ОФК, потому что в предыдущих клубах они редко получали игровую практику.

Эксперименты не должны испортить малины. У «романтиков» комплектация состава значительно хуже. У них есть интересные игроки, которые способны обыграть один в один и обострить. Однако всё это проверено только во втором по силе дивизионе Сербии. С такого уровня соперниками, как ЦСКА, команда давно не сталкивалась.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — ОФК 4 июля 2024 года

ОФК видится лёгкой добычей для ЦСКА. В товарищеских встречах Марко Николич будет многого требовать от подопечных. Отлаженная до мелочей игра в контрольных матчах необходима для преуспевания в РПЛ. «Романтики» не так здорово усилились летом, как армейцы. У них меньше ресурсов и ниже качество футбола. Команде повезёт, если получится хотя бы избежать разгрома.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 1.86.