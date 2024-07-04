«Црвена Звезда» — «Сочи». 2:5 с «Зенитом» только начало

5 июля состоится матч Летнего кубка «Црвена Звезда» — «Сочи». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сербам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех сочинцев оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Црвена Звезда» — «Сочи» 5 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Црвена Звезда» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.84.

Анализ и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Сочи» (05.07.2024)

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 05 июля 2024, пятница. 13:00 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Сочи Сочи, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 5 июля на стадионе «Газпром Арена» померяются силами в матче 1-го тура Летнего кубка «Црвена Звезда» и «Сочи». Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

Вот уже семь лет кряду «Црвена Звезда» доминирует в чемпионате Сербии. По итогам минувшего сезона она выиграла не только чемпионат, но и Кубок страны. При этом у красно-белых неплохая успеваемость на внешней арене. С каждым годом они выступают в еврокубках всё лучше.

Грамотная селекция и управление — залог успеха команды. Летом она избавилась от ненужных игроков, отдала в аренду несколько молодых перспективных футболистов и бюджетно, но качественно усилила состав. К красно-белым присоединился Лука Илич.

Трансфер последнего наиболее многообещающий. В минувшем сезоне Илич в составе «Труа» провёл 18 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Переход в «Црвену Звезду» — возможность для полузащитника перезагрузить карьеру. Ему 25 лет. Ещё не поздно.

Это всё к тому, что мощность нападения красно-белых увеличилась. В 37 встречах минувшего сезона чемпионата Сербии они забили целых 95 мячей. В предстоящем показатель может спокойно перевалить за 100. На «Сочи» пройдут первые испытания обновлённого состава.

Несмотря на вылет в Первую лигу, клубу удалось сохранить большую часть основного костяка. Не потому ли это, что футболисты воодушевлены продуктивностью работы с Роберто Морено? Испанский специалист в сжатые сроки изменил команду в лучшую сторону.

Если бы руководство «Сочи» раньше назначило Морено, команда наверняка сумела бы избежать вылета в Первую лигу. При испанском наставнике она стала показывать слаженную интересную командную игру и стабильно трепать нервы лидерам.

И всё же далеко не всех ведущих игроков у «Сочи» получилось сохранить. Клуб попрощался с легендарным Кристианом Нобоа, арендованными игроками и может потерять лидера обороны Ванью Дркушича. Пришлось набирать много молодёжи, и с ней Морено придётся работать.

Недавний товарищеский матч с «Зенитом» сочинцы проиграли с разгромным счётом — 2:5. Роберто Морено объяснил результат тем, что Алексей Сутормин, выступавший в конце прошлого сезона за «Сочи» на правах аренды, знает все его секреты. А как будет обосновано поражение во встрече с «Црвеной Звездой»?

Заключить пари на победу красно-белых и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. В прошлом сезоне «Црвена Звезда» выиграла летний российский товарищеский турнир, уверенно победив «Зенит» (2:1), «Нефтчи» (4:0) и «Фенербахче» (3:1). Пошёл заход на второй.

Прогноз и ставки на матч «Црвена Звезда» — «Сочи» 5 июля 2024 года

Красно-белые на голову сильнее. У них уже есть сыгранный состав, который требует небольших корректировок в связи с приобретением новичков. У Роберто Морено работы значительно больше. Встречи с сильными соперниками помогут ему закалить команду, но придётся помучаться. Чтобы пресечь ошибки, нужно их допустить и детально разобрать.

Ставка: победа «Црвены Звезды» и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.