Португалия — Франция. Мбаппе доведёт Роналду до слёз

«Трёхцветные» не пустят знаменитого португальца в 1/2 финала Евро-2024, который может стать для него последним в карьере.

5 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.46. Успех португальцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Португалия — Франция 5 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Португалия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.53. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция (05.07.2024)

В самом разгаре плей-офф Евро-2024. 5 июля состоятся две встречи 1/4 финала. В самой поздней из них на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге померяются силами Португалия и Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Майкл Оливер.

На предыдущей стадии турнира у сборной Португалии возникли серьёзные трудности. Она с трудом победила Словению. Для начала стоит отметить ужасные ошибки обороны «команды избранных». У Беньямина Шешко было два выхода один на один. Будь на его месте обладающий лучшим завершением нападающий, дело не дошло бы даже до дополнительного времени.

Второе — неудачный вечер Криштиану Роналду. Он пробил четыре штрафных, некоторые были опасны, несколько раз немного не дотянулся до мяча, а в дополнительное время не реализовал 11-метровый удар. Знаменитый португалец был так раздосадован, что заплакал.

В серии послематчевых пенальти 39-летний нападающий исправился, но за его эмоциональное состояние есть поводы беспокоиться. Роналду очень трудно переносит если у него что-то не получается. Провокации со стороны болельщиков могут вывести его из душевного равновесия, что не раз случалось в Саудовской Аравии.

У Португалии отличный состав. Он насыщен молодыми талантливыми игроками, которые по-новому раскрылись после назначения Роберто Мартинеса. Однако у «команды избранных» есть два уже не тянущих такой высокий уровень ветерана, имеющих большое влияние в раздевалке и играющих большую роль для сборной — это Криштиану Роналду и Пепе.

И без бывших футболистов «Реала» нельзя, и с ними плохо. В квалификации всё было в порядке, потому что уровень соперников был невелик. Роналду забил 10 мячей в девяти встречах отбора. За этот период времени сборная пропустила только два мяча. Но в четырёх матчах Евро-2024 обладатель пяти «Золотых мячей» записал на свой счёт только одну результативную передачу.

У сборной Франции тоже возникли некоторые трудности с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы, но не такие большие, как у португальцев. Она победила Бельгию (1:0), благодаря автоголу Яна Вертонгена. Большую часть матча игра шла в одни ворота.

Счёт был бы совсем иным, попадай «трёхцветные» хоть немного почаще в створ. Они нанесли 47 ударов на групповой стадии Евро-2024 и ещё 20 во встрече с Бельгией. И всего лишь 15 из них пришлись в створ. С повреждением Килиана Мбаппе это никак не связано.

Отёк от перелома носа у капитана национальной команды сошёл на нет, он способен играть в полную силу. Форвард уже привык к защитной маске и здорово обострял в матче с Бельгией. Во втором тайме он нанёс мощный удар чуть выше перекладины. Попади в створ — вполне вероятно, был бы гол.

Подопечные Дидье Дешама мало что позволили создать заметно прибавившим при Доменико Тедеско бельгийцам. Запомнились только удары Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне, которые Мик Меньян прекрасно контролировал и парировал без особого труда. Защита «трёхцветных» сыграла высочайшем уровне.

«Синие» выглядят неуязвимо. Единственное — им необходимо что-то делать с реализацией моментов. Это просто какой-то ужас. Французы давят, наносят огромное количество ударов, но забивают за них защитники соперников, не справляясь с предлагаемыми темпом и нагрузкой.

Заключить пари на победу сборной Франции в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46. Велика вероятность, что мы вновь увидим слёзы Криштиану Роналду. Скорее всего это последний крупный турнир для знаменитого португальца.

Легендарный сэр Алекс Фергюсон не может себе представить, что Роналду будет играть в 2026 году. Он считает, что в ближайшие годы футбол будет ещё более быстрым и атлетичным. По его мнению, пространства для центральных нападающих будет становиться всё меньше.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Португалия — Франция 5 июля 2024 года

Для Португалии прогноз неутешителен. У неё хороший потенциал, но Криштиану Роналду и Пепе делают её как сильнее, так и уязвимее. Опыт многолетних лидеров сборной очень полезен, но не в таких матчах. У Франции выше качество футбола и меньше уязвимых мест, чем у «команды избранных».

Ставка: победа Франции за 2.46.