Экс-тренер «Спартака» перепишет историю Евро в матче с Англией

Групповой этап чемпионата Европы в Германии и 1/8 финала уже позади. Сегодня, 6 июля, завершатся и четвертьфиналы. Среди прочих за выход в полуфинал сразятся сборные Англии и Швейцарии. Встреча пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. И прежде чем давать прогнозы, ознакомимся с мнением букмекеров.

Англия — фаворит, но со скрипом

Букмекеры однозначно отдают предпочтение сборной Англии в предстоящем матче, однако назвать её очевидным фаворитом не получается. Коэффициент на победу англичан в основное время составляет 2.28, что при переводе на язык вероятности слегка переваливает за 40%. Как-то маловато для претендента на победу в финале турнира.

Успех сборной Щвейцарии при этом оценивается коэффициентом 4.00 — это 25% вероятности. Где-то посередине находятся шансы на то, что соперники не сумеют определить победителя по итогам 90 минут и будут вынуждены провести дополнительные таймы. Коэффициент на такое событие в районе 3.00.

Зато в выходе английской сборной в полуфинал у аналитиков сомнений куда меньше. Коэффициент дают 1.57 (около 60% вероятности). В то время как выход швейцарцев в следующий раунд любым способом представлен с коэффициентом 2.50 (40%,). К слову, если командам потребуются послематчевые пенальти, сыграет коэффициент 6.20.

Гарри Кейну за всех отдуваться

Характерной чертой многих сильных сборных на этом Евро стала низкая результативность, а сборная Англии при Гарете Саутгейте в принципе мало забивает. Не ждут эксперты много голов и в предстоящем матче со сборной Швейцарии. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если англичане забьют, сыграет коэффициент 1.34. Это приблизительно 75% вероятности. Гол швейцарцев оценивается коэффициентом 1.61 — 62%. При этом голы в обе стороны идут за 2.14, но самый вероятный счёт, по мнению букмекеров, может быть 1:1. Вероятность последнего составляет почти 20%, коэффициент — 5.10. Остальные заметно ниже.

Среди главных претендентов хотя бы на один гол в составе Англии выделяют Гарри Кейна. Его точный удар идёт всего лишь с коэффициентом 2.50, что довольно низко для подобного рода ставок. На данный момент форвард забил дважды. В составе Швейцарии главным героем может стать Брил Эмболо. Его забитый мяч идёт за 4.00.

Прогноз и ставка на матч четвертьфинала ЧЕ-2024 Англия — Швейцария (06.07.2024)

Может, для кого-то будет удивительно, но могучая сборная Англии с её сплошь и рядом звёздным составом выдавила из себя только четыре гола на чемпионате Европы в Германии. Следует оговориться, что это случилось на отрезке из четырёх матчей. Однако самым сильным соперником пока была сборная Дании.

В матче 1/8 финала англичанам и вовсе повезло. Дважды! Во-первых, попали на скромную сборную Словакии. Во-вторых, спаслись от поражения уже на добавленных ко второму тайму минутах благодаря голу-красавцу Джуда Беллингема, а в дополнительное время дожали соперника и вырвали победу.

Продолжает удача улыбаться подопечным Гарета Саутгейта и теперь. В четвертьфинале, пока Испания играла с Германией, а Португалии выпадала Франция, англичане попали на сборную Швейцарии. Да и в дальнейшем по пути к финалу из именитых оппонентов — лишь сборная Нидерландов.

Однако это везение далеко не из разряда «везёт тому, кто везёт». Сборная Англии демонстрирует унылый, аристократичный, если угодно, футбол, который редко приводит к голам и абсолютно не захватывает. На таком фоне удача рано или поздно должна отвернуться от команды. Не исключено, что именно в матче со швейцарцами.

Сборная Швейцарии едва не обыграла сборную Германии на групповом этапе. Благополучно вышла в плей-офф, а в 1/8 финала абсолютно по делу расправилась со сборной Италии — 2:0. Чаще атаковала, больше била по воротам, ничуть не уступила в контроле мяча и реализовала свои моменты. После такого выступления она наверняка на кураже.

В очных встречах часто побеждали англичане, а последняя победа швейцарцев вообще датируется каким-то лохматым годом. Но теперь у Мурата Якина и его подопечных есть отличная возможность переписать не только историю противостояний, но и собственную. Как мы помним, самое большое достижение Швейцарии на Евро — четвертьфинал с Владимиром Петковичем в 2021 году.

Гарет Саутгейт из-за дисквалификации не досчитается центрального защитника Марка Гехи, и это может сильно порушить его схему, швейцарцы получат ещё больше шансов у ворот соперника. Останется только воспользоваться. Эта Швейцария действительно сильна, и если не сейчас ставить рекорды, то когда ещё?

Ставка: победа Швейцарии с форой (0) за 2.65.