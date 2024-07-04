«Зенит» — «Тальерес». Чемпион РПЛ устроит суровую проверку аргентинцам

5 июля состоится матч Летнего кубка «Зенит» — «Тальерес». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех клуба из Кордовы оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Тальерес» 5 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Тальерес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.12.

Анализ и прогноз на матч «Зенит» — «Тальерес» (05.07.2024)

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 05 июля 2024, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 5 июля на стадионе «Газпром Арена» померяются силами в матче 1-го тура Летнего кубка «Зенит» и «Тальерес». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Возникшие по итогам минувшего сезона трудности не помешали «Зениту» повторить рекорд «Спартака» по длительности чемпионской серии. Петербуржцы выиграли шесть последних розыгрышей РПЛ. Теперь команда планирует устроить заход на седьмую победу.

Сине-бело-голубые усилили состав, приобретя Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Евгения Латышонка. Также возможен трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича. По информации СМИ, туринский клуб согласился продать серба за € 25 млн. Хавбеку уже предложен контракт.

Важных кадровых потерь, как, например, уход Малкома в прошлом сезоне, не предвидится. Лучший бомбардир «Зенита» и минувшего розыгрыша РПЛ Матео Кассьерра недавно признался, что не обращает внимания на трансферные слухи. Он подчеркнул, что сосредоточен на матче за Суперкубок.

И нет даже никаких неприятных историй, как с Венделом. Минувшим летом он не вернулся вовремя в расположение клуба из Санкт-Петербурга. Полузащитник пропустил сборы и матч за Суперкубок России. В преддверии нового сезона он продлил контракт с командой и в сроки прибыл на медобследование.

Подопечные Сергея Семака выиграли все четыре последних Суперкубка России. У них всегда хороший настрой на турнир. К предстоящему матчу за трофей петербуржцы подходят в оптимальных кондициях. Во встрече 1-го тура Летнего кубка они разгромили «Сочи» (5:2). Подавай следующего.

«Тальерес» — команда на порядок крепче и сыграннее вылетевшего в Первую лигу «Сочи». Минувший сезон он закончил на печальной ноте, но в текущем смотрится более интересно и собранно. Клуб из Кордовы покушается на золотые медали чемпионата Аргентины.

К Летнему кубку «Тальерес» подходит с большим энтузиазмом. Его капитан Гидо Эррера отметил, что клуб 40 лет не выезжал в Европу. Он признался, что мало аргентинских команд покидают пределы своей страны, поэтому его клуб чувствует привилегированность.

Эррера также заявил, что для «Тальереса» Летний кубок — это большое и прекрасное испытание. Он выразил надежду, что команда сыграет на уровне и сумеет достичь хороших результатов. Скорость и уровень аргентинского футбола на высоком уровне. «Зенит» ждут трудности.

«Тальерес» вышел в плей-офф Кубка Либертадорес. На групповом этапе турнира он уступил только «Сан-Паулу» (0:2) и сыграл вничью с «Барселоной» из Гуаякиля (2:2). Заключить пари на то, что сине-бело-голубые победят команду из Кордовы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

Дело ещё в том, что некоторые футболисты «Тальереса», в частности один из лидеров — Рамон Соса, отправились в расположение национальных команд на Кубок Америки. Плюс для клуба из Кордовы встреча станет первой за последние полмесяца. Петербуржцы, подходят к игре с отменным резервом и в лучшем тонусе.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Тальерес» 5 июля 2024 года

«Зенит» лучше готов ко встрече. Сергей Семак размеренно подводит подопечных к матчу за Суперкубок России, подготавливая почву для быстрой адаптации новичков. «Тальерес» — опасный неуступчивый соперник, готовый бороться до победного. Однако он подходит к матчу без важных игроков, не в лучших кондициях.

Ставка: победа «Зенита» за 2.02.