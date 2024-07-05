Экспресс на Евро-2024: Франция выбьет Португалию, шансы Испании и Германии равны

Вот и пришло время четвертьфиналов Евро-2024, а так хочется, чтобы это грандиозное событие не заканчивалось. На сегодня запланированы две встречи, на которые мы сделали прогнозы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.20.

Прогноз на матч Испания — Германия

Испанцы без потерь прошли «группу смерти» с Хорватией, Италией и Албанией, а в 1/8 финала по делу выписали 4:1 Грузии. К слову, единственный гол, который был пропущен за весь этот период, записан как автогол Робена Ле Нормана — испанского защитника. Ни хорваты, ни итальянцы, ни албанцы пробить оборону испанцев не сумели. Впрочем, атаковать «Красная фурия» тоже умеет. За четыре матча она забила девять мячей.

Немцы едва ли останутся в стороне, учитывая их достижения в атаке. А именно 10 забитых мячей за четыре матча. Половина из них, правда, пришлась на сборную Шотландии. И всё же подопечные Юлиана Нагельсмана показали, что умеют наказывать соперника за ошибки. А если надо — то могут и вынудить ошибиться.

В качестве ставки привлекательно выглядит «обе забьют» за 1.75. Во-первых, соперники стоят друг друга. Если ничего экстраординарного не произойдёт, один не позволит сильно разгуляться другому. Второй момент кроется в истории личных встреч. Начиная с 2018 года Испания и Германия провели четыре матча в разных турнирах, включая товарищеские игры. Трижды был зафиксирован счёт 1:1.

Прогноз на матч Португалия — Франция

На предыдущей стадии турнира у сборной Португалии возникли серьёзные трудности. Она с трудом победила Словению. Для начала стоит отметить ужасные ошибки обороны «команды избранных». Второе — неудачный вечер Криштиану Роналду. Он пробил четыре штрафных, некоторые были опасны, несколько раз немного не дотянулся до мяча, а в дополнительное время не реализовал 11-метровый удар.

У сборной Франции тоже возникли некоторые трудности с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы, но не такие большие, как у португальцев. Она победила Бельгию (1:0) благодаря автоголу Яна Вертонгена. Бóльшую часть матча игра шла в одни ворота.

Счёт был бы совсем иным, попадай «трёхцветные» хоть немного почаще в створ. Они нанесли 47 ударов на групповой стадии Евро-2024 и ещё 20 — во встрече с Бельгией. И всего лишь 15 из них пришлись в створ. С повреждением Килиана Мбаппе это никак не связано.

Для Португалии прогноз неутешителен. У неё хороший потенциал, однако Криштиану Роналду и Пепе делают её как сильнее, так и уязвимее. Опыт многолетних лидеров сборной очень полезен, но не в таких матчах. У Франции качественнее игра и меньше уязвимых мест, чем у «команды избранных». Ставки на победу французов принимают за 2.40.

Экспресс на 5 июля

Ставка 1: обе забьют в матче Испания — Германия за 1.75.

Ставка 2: победа Франции в матче с Португалией за 2.40.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.40 = 4.20.