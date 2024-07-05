Венесуэла — Канада. Саломон Рондон заслужил полуфинал

Экс-звезда РПЛ тащит свою сборную в полуфинал Кубка Америки. Ему мало достигнутого.

6 июля состоится матч 1/4 финала Кубка Америки Венесуэла — Канада. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «красному вину»: поставить на победу венесуэльцев можно с коэффициентом 2.65. Успех канадцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Венесуэла — Канада 6 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Венесуэла — Канада не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют венесуэльцы, сыграет коэффициент 1.39. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Венесуэла — Канада (06.07.2024)

Наступила пора плей-офф Кубка Америки. 6 июля состоятся два матча 1/4 финала турнира. В одном из них на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в городе Арлингтон штате Техас встретятся Венесуэла и Канада. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. Главный судья — Вилтон Сампайо.

Сборная Венесуэла прошла групповой этап, внешне не заметив ни малейших трудностей. Она победила Эквадор (2:1), Мексику (1:0) и разгромила Ямайку (3:0). «Красное вино» показало себя как универсальную команду, способную быстро подстраиваться под соперников.

Во всех трёх встречах результативными действиями отметился Саломон Рондон, ранее выступавший за несколько клубов РПЛ. 34-летний нападающий оказывает большое влияние на игру национальной команды. Возраст ему не помеха. Форвард как вино, с годами стал только лучше.

Рондон неудержим. Он прекрасно провёл сезон на клубном уровне и ещё больше выкладывается за национальную команду. Опыт, выбор позиции, своевременные открывания и отличная реализация моментов Саломона помогают Фернандо Батисте стабильно обеспечивать хорошие результаты.

«Красное вино» преуспевает не только на Кубке Америки. В квалификации на ЧМ-2026 оно уступило только давно не знающей поражений Колумбии (0:1). Вничью венесуэльцы сыграли с Бразилией (1:1), Эквадором (0:0) и Перу (1:1), а победили Парагвай (1:0) и Чили (3:0).

Сборная Канады прошла групповой этап Кубка Америки не столь уверенно, как Венесуэла. Она без шансов уступила аргентинцам (0:2), а затем не без везения победила перуанцев (1:0) и сыграла вничью с чилийцами (0:0), которые по игре гораздо больше заслужили выход в плей-офф.

Во встречах с Перу и Чили подопечным Джесси Марша помогли удаления. Перуанцы остались в меньшинстве на 59-й минуте, а чилийцы на 27-й. Даже имея численное превосходство, канадцы смотрелись хуже соперников. Они реже создавали опасные моменты и нанесли меньше ударов в створ.

Венесуэльцам тоже помогло удаление на групповом этапе, но они обыграли крепкий Эквадор, входящий в числе претендентов на победу в Кубке Америке, а не середняков. Сборной Канады нужна структуризация игры. Пока что каждый хороший результат добывается ей благодаря удаче, а не радующему глаз футболу.

Джесси Марш не так давно возглавил «красных». Однако некоторый прогресс уже должен был появиться, а наблюдается только спад. Команда в большинстве испытывает трудности с не самыми сильными соперниками.

Заключить пари на то, что «красное вино» выйдет в полуфинал, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. В последнее время венесуэльцы показывают очень слаженную игру и отлично используют свои моменты. Видно, что у них есть план на каждую игру.

Канадцы этим же похвастаться не могут. И у сборной в составе нет таких футболистов, как Саломон Рондон. В текущем тонусе 34-летний нападающий может в одиночку сделать результат, просто правильно открывшись и реализовав момент. «Красным» такого рода опция недоступна. С созданием моментов у них большие проблемы.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Венесуэла — Канада 6 июля 2024 года

В победу сборной Венесуэлы верится куда больше. Она регулярно показывает хороший футбол и добывает положительные результаты. Сборная Канады нестабильна. Она не без везения вышла в плей-офф, но вряд ли удача будет постоянно улыбаться Джесси Маршу. Справедливости пора восторжествовать.

Ставка: Венесуэла выйдет в 1/2 финала Кубка Америки за 1.80.