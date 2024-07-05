Слезы Роналду, триумф Мбаппе и последний матч Крооса. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Заключительные четвертьфиналы плей-офф Евро порадовали игроков двумя верховыми матчами, а рубрике принесли смешанные результаты. Ставка Владимира Прокофьева на «обе забьют» во встрече Румыния – Нидерланды не доехала, зато зашла в поединке Австрия – Турция.

В банке стало 77 140 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Испания – Германия.

Ставка: Ф1 (0) за 1.87.

Сумма: 5000 фишек (возможная прибыль – 4350 фишек).

Часть экспертов называет этот матч скрытым финалом Евро. Испания и Германия действительно хороши, коэффициенты на их победы близки к равным. Но можно ли считать шансы на выход в 1/2 действительно 50 на 50?

Считаю именно Испанию фаворитом встречи. Брать чистую П1 рискованно, а вот Ф1 (0) за 1.87 с возможным возвратом в случае ничьей в основное время меня вполне устраивает.

Испания – единственная сборная на турнире, которая выиграла все четыре прошлых матча. Вратарь Симон пропустил лишь раз – из-за обидного автогола. С атакой тоже полный порядок – множество моментов и в среднем 2,25 забитых мяча за встречу.

Состав у де ла Фуэнте максимально сбалансирован. Родри – лучший опорник мира, в центре ему помогают маэстро паса и движения Руис и Педри, на флангах атаки мастера скоростного дриблинга Ямаль и Уильямс, а в нападении работающий на команду Мората.

В пользу Испании мои личные симпатии, она наконец-то отошла от бесполезной тики-таки в сторону более эффективного футбола. Немцы скатали ничью со Швейцарией и лишь благодаря миллиметрам дважды за несколько минут получили преимущество над Данией – сначала судья отменил гол Андерсена, а затем за его же руку дал пенальти.

Единственный шанс Германии – индивидуальные действия игроков группы атаки на скорости. Если Испания решит этот вопрос за счет плотности и мелкого фола, как минимум дополнительное время для де ла Фуэнте гарантировано.

СТАВКА №2

Матч: Португалия – Франция.

Ставка: Ф2 (0) за 1.63.

Сумма: 5000 фишек (возможная прибыль – 3150 фишек).

Португалия и Франция продолжают давать результат с не самой зрелищной и прагматичной игрой. У команды Дешама очевидные проблемы с реализацией. Два автогола и реализованный пенальти – всё, что «забило» звёздное нападение с Мбаппе и Гризманном.

Главная проблема Португалии – Роналду. Тренер Мартинес сидит на пороховой бочке и вынужден ставить легенду в состав. В ответ Криш запарывает штрафные, тормозит атаки, вносит дисбаланс и даже не забивает с пенальти в дополнительное время матча со Словенией.

Трудности Дешама выглядят более решаемыми, чем у визави. Поэтому за 1.63 второй раз за день страхуюсь и беру нулевую фору на Францию. Не представляю, что Мартинес усадит Роналду в запас или Криш вдруг перестанет быть самым эгоистичным футболистом планеты.

У Франции больше тактических вариантов и фантастическая по именам ротация. Да, пока удары не конвертируются в голы, но сами моменты Мбаппе и Гризманн создают вполне качественные. Где-то невезение с реализацией компенсируется за счет автоголов.

Сама Португалия не может поразить чужие ворота в двух подряд матчах – хотя в соперниках были всего лишь Грузия и Словения. Франция отыграла «на ноль» с более статусными Бельгией и Нидерландами. Поэтому жду минимальную победу команды Дешама или дополнительное время.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 10 000 фишек, в банке осталось 67 140 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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