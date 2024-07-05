Слезы Роналду, триумф Мбаппе и последний матч Крооса. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Заключительные четвертьфиналы плей-офф Евро порадовали игроков двумя верховыми матчами, а рубрике принесли смешанные результаты. Ставка Владимира Прокофьева на «обе забьют» во встрече Румыния – Нидерланды не доехала, зато зашла в поединке Австрия – Турция.
В банке стало 77 140 фишек.
Напомним правила челленджа:
- условный банк – 100 000 фишек;
- номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
- прогнозы на все матчи Евро.
СТАВКА №1
Матч: Испания – Германия.
Ставка: Ф1 (0) за 1.87.
Сумма: 5000 фишек (возможная прибыль – 4350 фишек).
Часть экспертов называет этот матч скрытым финалом Евро. Испания и Германия действительно хороши, коэффициенты на их победы близки к равным. Но можно ли считать шансы на выход в 1/2 действительно 50 на 50?
Считаю именно Испанию фаворитом встречи. Брать чистую П1 рискованно, а вот Ф1 (0) за 1.87 с возможным возвратом в случае ничьей в основное время меня вполне устраивает.
Испания – единственная сборная на турнире, которая выиграла все четыре прошлых матча. Вратарь Симон пропустил лишь раз – из-за обидного автогола. С атакой тоже полный порядок – множество моментов и в среднем 2,25 забитых мяча за встречу.
Состав у де ла Фуэнте максимально сбалансирован. Родри – лучший опорник мира, в центре ему помогают маэстро паса и движения Руис и Педри, на флангах атаки мастера скоростного дриблинга Ямаль и Уильямс, а в нападении работающий на команду Мората.
В пользу Испании мои личные симпатии, она наконец-то отошла от бесполезной тики-таки в сторону более эффективного футбола. Немцы скатали ничью со Швейцарией и лишь благодаря миллиметрам дважды за несколько минут получили преимущество над Данией – сначала судья отменил гол Андерсена, а затем за его же руку дал пенальти.
Единственный шанс Германии – индивидуальные действия игроков группы атаки на скорости. Если Испания решит этот вопрос за счет плотности и мелкого фола, как минимум дополнительное время для де ла Фуэнте гарантировано.
СТАВКА №2
Матч: Португалия – Франция.
Ставка: Ф2 (0) за 1.63.
Сумма: 5000 фишек (возможная прибыль – 3150 фишек).
Португалия и Франция продолжают давать результат с не самой зрелищной и прагматичной игрой. У команды Дешама очевидные проблемы с реализацией. Два автогола и реализованный пенальти – всё, что «забило» звёздное нападение с Мбаппе и Гризманном.
Главная проблема Португалии – Роналду. Тренер Мартинес сидит на пороховой бочке и вынужден ставить легенду в состав. В ответ Криш запарывает штрафные, тормозит атаки, вносит дисбаланс и даже не забивает с пенальти в дополнительное время матча со Словенией.
Трудности Дешама выглядят более решаемыми, чем у визави. Поэтому за 1.63 второй раз за день страхуюсь и беру нулевую фору на Францию. Не представляю, что Мартинес усадит Роналду в запас или Криш вдруг перестанет быть самым эгоистичным футболистом планеты.
У Франции больше тактических вариантов и фантастическая по именам ротация. Да, пока удары не конвертируются в голы, но сами моменты Мбаппе и Гризманн создают вполне качественные. Где-то невезение с реализацией компенсируется за счет автоголов.
Сама Португалия не может поразить чужие ворота в двух подряд матчах – хотя в соперниках были всего лишь Грузия и Словения. Франция отыграла «на ноль» с более статусными Бельгией и Нидерландами. Поэтому жду минимальную победу команды Дешама или дополнительное время.
Итого: сделано две ставки на общую сумму 10 000 фишек, в банке осталось 67 140 фишек.
Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.
Пишите в комментариях:
- мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
- прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор