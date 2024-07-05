«Красная фурия» сломает бундестим! Матч Испания — Германия запомнится надолго

Сегодня состоятся две встречи 1/4 финала Евро-2024. В самой ранней из них на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте померяются силами Испания и Германия. Матч называют скрытым финалом. Бундестим и «Красная фурия» видятся главными претендентами на победу в турнире. Игра получится очень интересной и зрелищной.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Германия 5 июля 2024 года

Даже букмекеры не могут определить фаворита, настолько равного футбола они ожидают. Ещё бы! Поставить на победу Испании можно с коэффициентом 2.80, а успех Германии оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Джамал Мусиала стал автором трёх мячей на Евро-2024. Поставить, что он забьёт в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 4.50. Ставки на гол Фюллькруга принимают за 3.80. На индивидуальный тотал Ламина Ямаля больше 0.5 мяча можно поставить с коэффициентом 4.70.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (05.07.2024)

Сборная Испании выиграла все 12 последних официальных матчей. Она великолепна, но ужасна для соперников. Луис де ла Фуэнте создал непобедимого монстра. Его подопечные в привычной доминирующей манере деклассируют одну сборную за другой. Возможно ли «Красную фурию» вообще остановить?

Де ла Фуэнте читает игру. Заменами тренер очень сильно влияет на выступление национальной команды и результаты. Что это? Дар или огромный труд, который остаётся за кулисами? «Красная фурия» на всех парах несётся к трофею, и ранее возглавлявший молодёжную сборную Испании наставник — главный тому виновник.

На первый взгляд, неоднозначные выборы де ла Фуэнте ставят под сомнение компетентность других наставников. Он раскрывает таланты у всех — от малоизвестных футболистов до уже списанных со счетов. Сопровождается это постоянным прогрессом «Красной фурии». Качество её футбола с каждым матчем становится только лучше.

На Евро-2024 Луис де ла Фуэнте вызвал в расположение национальной команды много молодёжи и несколько футболистов, на появление в сборной которых многие уже не рассчитывали. Оказалось, уехавший в Саудовскую Аравию Эмерик Ляпорт и 38-летний Хесус Навас могут быть весьма полезны и нужны.

Оба приняли участие во встрече 1/8 финала турнира с Грузией. Испанцы одержали разгромную победу со счётом 4:1. Они установили рекорд, нанеся 35 ударов по воротам соперника. 13 из них пришлись в створ. По игре нельзя кого-то выделить. Все подопечные де ла Фуэнте сыграли на высочайшем уровне.

Такой «Красной фурии» по силам разбить проклятие. Как ни парадоксально, ей ни разу не удавалось обыграть команду-хозяйку на чемпионатах Европы и мира. Поможет ли магия Юлиана Нагельсмана избежать вылета с домашнего турнира? Что он способен противопоставить управленческим талантам де ла Фуэнте?

До назначения Нагельсмана немцы пребывали в ужасном затяжном кризисе. Скопление талантливых звёзд не смогло даже решить задачу с выходом в плей-офф ЧМ-2022. Юлиан внёс в состав бундестим необходимый баланс, вместо нескольких техничных вызвав трудолюбивых футболистов.

Результаты не заставили себя долго ждать. Сборная показательно провела ряд товарищеских матчей и пока что не знает поражений на домашнем чемпионате Европы. На групповом этапе турнира она победила Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

В 1/8 финала подопечные Нагельсмана столкнулись с трудностями. Они победили Данию (2:0), но болельщикам пришлось понервничать. Особенно в эпизоде, когда из-за миллиметрового офсайда был отменён гол «алой гвардии» при счёте 0:0. Кто знает, как развивались бы события, будь засчитано это взятие ворот.

У сборной Германии было несколько по делу отменённых голов, а открыли счёт они с пенальти. Это весьма тревожный звонок для хозяйки турнира. Нагельсман проделал много работы, классно сбалансировал и систематизировал игру национальной команды. Состав у неё не менее, а может быть, даже более звёздный, чем у Испании.

Проблема в том, что такой уверенности и слаженности в игре, как у Испании, у бундестим не наблюдается. Последние несколько лет у неё нет действительно больших побед, в то время как испанцы по два раза обыграли итальянцев и хорватов. Поставить на их проход в 1/2 финала Евро-2024 можно с коэффициентом 1.88.

Нагельсман — топовый тренер, с которым сборную Германии может ждать большое будущее. Однако он пока только начал приводить бундестим в надлежащий вид. Луис де ла Фуэнте ушёл гораздо дальше. Он уже многое пережил вместе с «Красной фурией» и готов к любым вызовам. Даже историческим.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Испания — Германия 5 июля 2024 года

Непросто описать, насколько хороша сборная Испании. У неё практически нет минусов и есть огромное количество плюсов. Де ла Фуэнте развивает футболистов и стиль игры сборной, насыщая его чемпионским духом и чувством неуязвимости. Германия ещё не достигла этого этапа. Она круто прибавила при Нагельсмане, но тренеру ещё много всего нужно улучшить.

Ставка: Испания выйдет в 1/2 финала Евро-2024 за 1.88.