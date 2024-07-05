Англия — Швейцария. Кейн и Беллингем не спасут от скуки

6 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трём львам»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.28. Успех швейцарцев оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Англия — Швейцария 6 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Англия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.35. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария (06.07.2024)

6 июля состоятся две встречи 1/4 финала Евро-2024. В самой ранней из них на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе померяются силами Англия и Швейцария. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Англичане демонстрируют на Евро-2024 пассивный и осторожный футбол. Не удивляйтесь, если увидите на трибунах болельщика со слипающимися глазами или сами почувствуете позывы сонливости во время просмотра грядущей встречи. Гарет Саутгейт не может иначе.

Тренер убаюкивает как болельщиков, так и бдительность соперников. Таков уж стиль игры, которому отдаёт предпочтение наставник сборной Англии. За таких «трёх львов» даже не хочется болеть. Показывать трусливый футбол, обладая огромнейшими резервами — это страшное преступление.

Впрочем, в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией англичане дали своим поклонникам повод возгордиться. Они показали характер, вырвав волевую победу. Вытащили матч две главные звезды сборной Англии — Джуд Беллингем и Гарри Кейн. До чего же красиво они это сделали.

Беллингем сравнял счёт на последних минутах компенсированного времени, пробив в противоход голкиперу через себя. Только начался первый дополнительный тайм, своё слово сказал Кейн. Джуд и Гарри провели фантастический сезон на клубном уровне и теперь тащат национальную команду в полуфинал Евро-2024.

Сборная Швейцарии на Евро-2024 показывает гораздо более интересный командный футбол, чем Англия. Тактика Мурата Якина — бальзам для души. Перемещение «красных крестоносцев» с мячом и без — это просто красота. И есть ощущение, что полностью их потенциал ещё не раскрылся.

В 1/8 финала Евро-2024 швейцарцы уверенно победили Италию (2:0). Если бы не несколько выдающихся спасений Джанлуиджи Доннаруммы, они победили бы с разгромным счётом. Может показаться, что у «красных крестоносцев» мало ресурсов, но на самом деле это не так.

У сборной Швейцарии вполне боеспособный состав, в котором есть звёзды мирового уровня. В числе таковых Гранит Джака, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи и Ян Зоммер. «Красным крестоносцам» определённо есть что противопоставить «трём львам». Может, они и не выиграют, но борьбу навяжут точно.

Заключить пари на то, что в основное время встреча ознаменуется ничьей, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. При всём многообразии возможностей сборная Англии видится очень уязвимой. У пребывающих на подъёме швейцарцев есть хорошие шансы совершить сенсацию.

Добавляет в этом уверенности то, что Гарет Саутгейт изменит тактику в предстоящем матче. Сообщается, что на тренировках он наигрывал схему с тремя центральными защитниками. Отчасти это связано с тем, что встречу пропустит Марк Гехи. У него перебор жёлтых карточек.

Саутгейт может сыграть ещё осторожнее, потому что в защите ему уже банально некого выпускать. Хочется верить, что матч не получится самым унылым на Евро-2024, но пока что к этому всё и ведёт. Англичане могут запросто высушить игру и в очередной раз добыть унылую победу.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Англия — Швейцария 6 июля 2024 года

Англия не видится сборной, которая победит на Евро-2024. Она показывает унылый футбол и только благодаря шикарной комплектации состава держится. Швейцарцы смотрятся куда интереснее, но обыграть даже пребывающих в ужасном виде «трёх львов» — непростая задача. «Красные крестоносцы» вполне могут дотянуть до дополнительного времени, а дальше посмотрим, чья возьмёт.

Ставка: ничья в основное время за 3.00.