Хорхе Масвидаль — Нейт Диаз. С Джейком Полом была разминка

В ночь с 6 на 7 июля в США состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет 10-раундовый поединок, в котором сойдутся Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз. Ориентировочное начало боя — 5:00 мск. Рассказываем, чего ждать от поединка двух плохих парней.

Когда и по каким правилам пройдёт бой Масвидаль — Диаз

Поединок Масвидаль — Диаз состоится на арене «Honda Center» в Анахайме (США). Бой пройдёт по правилам бокса и будет состоять из 10 раундов. Ориентировочное начало боя — 7 июля в 5:00 мск.

Ставки и коэффициенты на бой Масвидаль — Диаз

Букмекеры считают фаворитом Хорхе Масвидаля. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55. Победу Нейта Диаза оценили котировкой 2.95, а ничья идет за 10.0.

По оценкам аналитиков, бой будет полным. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.50. На досрочное завершение поединка предлагают котировку 2.40.

Масвидаль уже не тот

Конечно, многие любители единоборств помнят бой этих парней за пояс ВMF в 2019 году. Тогда поединок остановил после третьего раунда врач — огромное рассечение у Диаса не оставило ему выбора. Во многом поэтому и сейчас многие видят Масвидаля фаворитом.

Но так ли хорош Хорхе? Он завершил свой путь в UFC серией из четырёх поражений, последнее датировано апрелем 2023 года, когда судьи отдали победу Гилберту Бёрнсу. Да, Масвидаль по-прежнему агрессивен, у него потрясающий опыт уличных боёв на голых кулаках, он обязательно будет давить и пытаться ошеломить соперника в начале боя. Но 10 раундов по три минуты — это полчаса бокса. Сможет ли выдержать такую нагрузку Хорхе? В этом есть большие сомнения.

К тому же чем старше становился Масвидаль, тем меньше он думал о защите. Это тоже фактор, которым Диаз сможет воспользоваться. Впрочем, ударную мощь Хорхе недооценивать нельзя, его ведут фаворитом неспроста.

Поражение от Пола — не показатель

Диаз же заметно понизил свои шансы в глазах многих зрителей и любителей единоборств, когда проиграл в боксёрском поединке Джейку Полу. Какой бы подготовкой ни обладал Пол, он всего лишь блогер — любитель бокса. Это поражение — серьёзный удар по авторитету Нейта.

Однако у Диаза есть два козыря, которыми он может воспользоваться в предстоящем поединке. Во-первых, стойкость. Нейт пропускает кучу ударов, но не падает. А в мягких перчатках урон, нанесённый его челюсти, будет явно ниже. Во-вторых, Нейт имеет преимущество в выносливости. И во второй половине боя против Масвидаля ему это должно помочь. Хорхе подустанет, а Диаз же начнёт всё увереннее огрызаться.

На победу Диаза дают коэффициент 2.95. Кажется, это оптимальный вариант для ставки. На дистанции он будет выносливее, а уронить его Масвидаль не сможет: перчатки для бокса смягчат урон. Да и в своих последних поединках Диаз смотрелся лучше. Бой с Полом вынесем за скобки, а вот победа над Тони Фергюсоном и достойное сопротивление Леону Эдвардсу — ещё монетки в копилку Нейта.

Ставка: победа Нейта Диаза за 2.95.