Экспресс на Евро-2024: Нидерланды — любимчики фортуны, Англия не фаворит

Сегодня пройдут заключительные два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Нас ждёт много интересного. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 2.92.

Прогноз на матч Англия — Швейцария

Англичане демонстрируют на Евро-2024 пассивный и осторожный футбол. Не удивляйтесь, если увидите на трибунах болельщика со слипающимися глазами или сами почувствуете позывы сонливости во время просмотра грядущей встречи. Гарет Саутгейт не может иначе.

Впрочем, в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией англичане дали своим поклонникам повод возгордиться. Они показали характер, вырвав волевую победу. Вытащили матч две главные звезды сборной Англии — Джуд Беллингем и Гарри Кейн. До чего же красиво они это сделали!

Сборная Швейцарии на Евро-2024 показывает гораздо более интересный командный футбол, чем Англия. Тактика Мурата Якина — бальзам для души. Перемещение «красных крестоносцев» с мячом и без — это просто красота. И есть ощущение, что полностью их потенциал ещё не раскрылся.

В 1/8 финала Евро-2024 швейцарцы уверенно победили Италию (2:0). Если бы не несколько выдающихся спасений Джанлуиджи Доннаруммы, они победили бы с разгромным счётом.

Англия показывает унылый футбол и только благодаря мощному составу держится. Швейцарцы смотрятся куда интереснее, но обыграть «трёх львов» — непростая задача. «Красные крестоносцы» вполне могут дотянуть до дополнительного времени, а дальше посмотрим, чья возьмёт. Предлагаем ставку на то, что Швейцария не проиграет, за 1.65.

Прогноз на матч Нидерланды — Турция

Начнём с того, что сборная Нидерландов, пусть не без доли везения, заслуженно добралась до 1/4 финала. По пути заняла твёрдое третье место с четырьмя очками в группе со сборной Франции, а в 1/8 финала разгромила сборную Румынии, которая прыгнула выше головы. Счёт — 3:0.

Перед нидерландской командой расстилается довольно ровная дорога в финал Евро-2024. Глупо упускать такой шанс. Особенно когда игра смотрится неплохо. Понятно, что в матче со сборной Турции «оранжевые» будут играть первым номером, атаковать позиционно и давить. Учитывая разницу в классе и не самую надёжную оборону турок, голы придут.

Турки же грамотно обыграли Австрию на прошлой стадии, но теперь придётся терпеть куда больше. Пожалуй, единственным логичным вариантом для подопечных Винченцо Монтеллы является упрощение игры. Совсем кстати здесь будет возвращение в строй Хакана Чалханоглу с его умением делать длинные передачи.

Финальный аргумент в пользу высокой результативности — статистика. Из четырёх матчей Нидерландов на этом Евро в трёх был пробит «верх» по голам. Лишь со сборной Франции получились унылые нули на табло. Скорее, по вине французов. Турция, в свою очередь, вообще в каждом матче видит минимум три гола. Наша ставка — тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: Швейцария не проиграет Англии за 1.65.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в игре Нидерланды — Турция за 1.77.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.77 = 2.92.