Шакур Стивенсон — Артём Арутюнян. Плохая затея!

Чемпион останется непобеждённым, хоть и не нокаутирует соперника. Немцу с армянскими корнями не стоило торопиться.

В ночь с 6 на 7 июля в США состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок за чемпионский титул WBC в лёгком весе между действующим обладателем пояса Шакуром Стивенсоном и претендентом Артёмом Арутюняном. Ориентировочное начало боя — 6:00 мск.

Где и когда пройдёт бой Стивенсон — Арутюнян

Поединок Стивенсон — Арутюнян состоится на арене «Пруденшиал-центр » в Ньюарке (США). Ориентировочное начало боя — 7 июля в 6:00 мск.

Ставки и коэффициенты на бой Стивенсон — Арутюнян

Букмекеры считают явным фаворитом Шакура Стивенсона. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.03. Успех Артёма Арутюняна оценили котировкой 13.0, а ничья идет за 30.0.

По оценкам аналитиков, бой, скорее всего, продлится все 12 раундов. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.77. На досрочное завершение поединка предлагают котировку 1.93.

Стивенсон непобеждённый

Шакур Стивенсон проведёт свою первую защиту чемпионского пояса WBC. Это не первый успех американца. У него была хорошая любительская карьера — серебро Олимпиады-2016. В профессионалах он владел поясами по версии WBO в полулёгком и втором полулёгком весе. В ноябре 2023 года победил Эдвина Де Лос Сантоса и завоевал титул, который будет защищать сейчас.

Стивенсона критикуют за то, что у него не было по-настоящему сильных соперников. Что ж, если он продолжит выступать без поражений (сейчас рекорд 20-0), то скоро получит такой бой. Ещё одна точка, на которую давят специалисты — скучный и расчётливый бокс Шакура. Он очень хорош в защите: серьёзный джеб, хорошая скорость, отличное чувство ринга и высокий боксёрский IQ. Рациональность приносит титулы, поэтому всем критикам Стивенсон отвечает победами. Сможет ли Арутюнян устроить настоящую проверку чемпиону?

Готов ли Арутюнян к такой проверке?

При всём уважении к немецкому боксёру армянского происхождения, пока что не видно, за счёт чего он сможет победить или хотя бы создать большие проблемы Стивенсону. В июле 2023 года Артём, у которого, кстати, тоже есть медаль Олимпиады-2016 — бронзовая — потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Он уступил Фрэнку Мартину единогласным решением судей. Этот бой подсветил недостатки Арутюняна.

Мартин показал, что у Артёма есть проблемы в защите. Если их не удалось решить, то куда более опасный Стивенсон ими обязательно воспользуется. Арутюнян привык работать первым номером, но в предстоящем поединке нужно будет действовать ещё более агрессивно и точно, чтобы оставлять за собой раунды. Хватит ли выносливости? Сомнительно. Учитывая, что Стивенсон превосходен в тайминге.

При этом мы предположим, что нокаута не будет. Американец не будет настаивать на нём, спокойно изматывая соперника и не форсируя события. Коэффициент на победу Стивенсона нереально низкий, поэтому мы предлагаем проверить его победу по очкам. На неё дают вполне приличные 1.91.

Ставка: победа Шакура Стивенсона по очкам за 1.91.