Колумбия — Панама. Разминка для Кордобы и Родригеса

«Кофейщики» без труда выйдут в полуфинал Кубка Америки. «Канальщики» не тот соперник, которого им стоит бояться.

7 июля состоится матч 1/4 финала Кубка Америки Колумбия — Панама. Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «кофейщиков»: поставить на победу колумбийцев можно с коэффициентом 1.33. Успех панамцев оценён в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Колумбия — Панама 7 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Колумбия — Панама получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют колумбийцы, сыграет коэффициент 1.09. Гол панамцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Колумбия — Панама (07.07.2024)

Наступила пора плей-офф Кубка Америки. 7 июля состоятся два матча 1/4 финала турнира. В одном из них на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в городе Глендейл встретятся Колумбия и Панама. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

На групповом этапе сборная Колумбии победила Парагвай (2:1) и Коста-Рику (3:0), а также сыграла вничью с Бразилией (1:1). «Кофейщики» смотрелись лучше и были ближе к победе, чем жёлто-зелёные. У них был один отменённый гол и гораздо больше опасных моментов.

Ведущие футболисты сборной Колумбии — Луис Диас, Хамес Родригес и Джон Кордоба пребывают в замечательном тонусе. Бывший полузащитник «Реала» в особенности. На групповом этапе он отметился тремя результативными передачами, а также отдал один предголевой пас. Довели до ума начатую Родригесом атаку Джон Кордоба и Даниэль Муньос.

Активный прессинг и постоянная нацеленность на ворота соперника — вот ключевые факторы успеха подопечных Нестора Лоренсо. Они показывают смелый зрелищный футбол, подтверждая результатами статус одного из главных претендентов на победу в Кубке Америки — 2024.

«Кофейщики» не знают поражений уже 26 матчей кряду, учитывая товарищеские. Ничьих при этом только шесть. Подопечные Лоренсо побеждали сильных соперников, в частности, Германию (2:0), Бразилию (2:1) и Испанию (1:0). Панамцы для них — как семечки.

У сборной Панамы показатели значительно скромнее. Она не входит в число претендентов на победу в Кубке Америки, и маловероятно, что произойдут качественные изменения в ближайшие годы.

В составе сборной Панамы лишь несколько футболистов выступает за известные команды. Чуть ли не половина играет за местные клубы, уровень которых невысок. Чудо, что подопечные Томаса Кристиансена вообще вышли из группы.

На групповом этапе Кубка Америки — 2024 «канальщики» сначала уступили Уругваю (1:3), а затем победили США (2:1) и Боливию (3:1). Обыграли американцев они благодаря численному преимуществу. При этом даже умудрились пропустить в большинстве.

Даже если у колумбийцев будет удаление, в выход Панамы в 1/2 финала Кубка Америки верится с большим трудом. Качество её командного футбола оставляет желать лучшего. Даже с Боливией у «канальщиков» возникли трудности. Повезло, что соперник не реализовал свои моменты.

Поставить на победу колумбийцев с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Последние две очные встречи «кофейщики» выиграли разгромно. С тех пор они стали сильнее, а вот панамцы остались на том же уровне.

Вполне вероятно, Джон Кордоба и Хамес Родригес вновь порадуют результативностью. Нападающий «Краснодара» и экс-полузащитник мадридского «Реала» показывают высший пилотаж на Кубке Америки — 2024. Даже бразильцам не удалось сдержать их напор.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Колумбия — Панама 7 июля 2024 года

Сборная Колумбии — явный фаворит. Она без осечек показывает доминирующую атакующую игру и побеждает всех без разбора. Нет даже предпосылок к тому, что панамцы навяжут «кофейщикам» борьбу. «Канальщики» — явные аутсайдеры.

Ставка: победа Колумбии с форой (-1.5) за 1.97.