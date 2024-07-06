Уругвай — Бразилия. Винисиус сделал Нуньесу и Суаресу подарок

7 июля состоится матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Бразилия. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение жёлто-зелёным: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 2.65. Успех уругвайцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Уругвай — Бразилия 7 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Уругвай — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют уругвайцы, сыграет коэффициент 1.43. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Бразилия (07.07.2024)

Наступила пора плей-офф Кубка Америки. 7 июля состоятся два матча 1/4 финала. В одном из них на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе померяются силами Уругвай и Бразилия. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. Главный судья — Дарио Эррера.

Странно, что шансы сборной Уругвая на выход в полуфинал Кубка Америки оцениваются букмекерами ниже Бразилии. Не так давно в квалификации на ЧМ-2024 небесно-голубые уверенно победили жёлто-зелёных со счётом 2:0, и с тех пор они не стали хуже. Наоборот.

Как выяснилось, Марсело Бьелса — отлично подходящий сборной Уругвая наставник. Его богатый опыт и смелые рискованные решения — это именно то, что требовалось обладающим непростым менталитетом небесно-голубым для прогресса. Прибавляет команда стремительно.

Уругвайцы показывают быстрый, не лишённый смысла футбол. Всё выверено до мелочей. Победная серия небесно-голубых насчитывает шесть матчей в официальных турнирах. Помимо бразильцев, они выиграли у Аргентины (2:0), Боливии (3:0 и 5:0), Панамы (3:1) и США (1:0). Хозяева Кубка Америки, в результате, остались за бортом домашнего турнира.

В этих шести встречах лидер небесно-голубых Дарвин Нуньес, несмотря на не самую лучшую реализацию моментов, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. В матче с Бразилией он отметился сразу двумя результативными действиями, в игре с Аргентиной — одним. Чем выше уровень соперника, тем он заряженнее.

Отметившись забитым мячом во встрече с Боливией, Нуньес повторил рекорд национальной команды 100-летней давности. Он стал первым игроком со времён легендарного Эктора Скароне, кто забил за сборную в семи встречах подряд. Чем могут ответить бразильцы на такое заявление?

Для жёлто-зелёных расклад выглядит печальным. Назначение Доривала Жуниора видится серьёзной ошибкой. С тех пор как он возглавил национальную команду, та развернулась в противоположную от прогресса сторону. Стали значительно хуже результаты и показываемый сборной футбол.

Жёлто-зелёные выиграли всего лишь один из семи последних официальных матчей. Победили Парагвай (4:1). Помимо Уругвая, уступили подопечные Доривала Жуниора колумбийцам (1:2) и аргентинцам (0:1). Вничью они сыграли с Венесуэлой (1:1), Коста-Рикой (0:0) и Колумбией (1:1).

В последней игре произошёл получивший огласку инцидент. На Винисиусе Жуниоре не был зафиксирован пенальти. КОНМЕБОЛ посчитала ошибочными действия главного арбитра и ассистентов VAR. Но какая разница, если «кофейщики» смотрелись намного предпочтительнее? Забей бразильцы второй гол, нет уверенности, что они бы сумели довести дело до победы.

К предстоящему матчу жёлто-зелёные подходят без главной звезды, которая хоть как-то создавала остроту и разгоняла атаки. Винисиус Жуниор не сыграет в 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем из-за перебора жёлтых карточек. Без вингера мадридского «Реала» будет совсем туго.

Заключить пари на то, что уругвайцы выйдут в 1/2 финала Кубка Америки, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. На данном этапе небесно-голубые смотрятся намного собраннее и интереснее, чем жёлто-зелёные.

У сборной Бразилии не осталось футболистов, которые способны вести за собой. Неймар не восстановился от травмы, Винисиус Жуниор дисквалифицирован, а больше в составе национальной команды и нет никого, кто был бы способен своей игрой воодушевить на подвиг.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Уругвай — Бразилия 7 июля 2024 года

Сборная Уругвая обрела мощь и свой почерк благодаря стараниям Марсело Бьелсы. Её быстрая атакующая игра становится всё сложнее и разнообразнее. Небесно-голубые недавно обыграли Бразилию и имеют отличные шансы сделать это снова. Жёлто-зелёные показывают невнятную игру, а в довесок ещё и лишились лидера, который делал самую важную работу.

Ставка: Уругвай выйдет в 1/2 финала Кубка Америки за 1.97.